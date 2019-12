Instagram se bude ptát na věk uživatelů

Uživatelé sociální sítě Instagram budou muset při přihlášení nově zadat svůj věk. Netýká se to však těch, kdo mají Instagram svázaný s Facebookem. Tam si systém načte údaje sám.

„V souladu s našimi podmínkami vám musí ve většině zemí být alespoň třináct let, abyste měli účet na Instagramu. Požadavek na tuto informaci nám pomůže zabránit tomu, aby se k Instagramu připojili nezletilí lidé,“ vysvětluje firma důvod zavedení novinky. Zadané údaje budou ve skrytém režimu, takže je nikdo jiný neuvidí, ale půjdou prohlédnout v informacích o účtu.

Firma hodlá v blízké budoucnosti údaje o věku využít k tomu, aby podle nich mladistvým nabídla informace o kontrole svého účtu nebo poradila jak si nastavit soukromí.

Datum narození bude možné využít i komerčně k přesnějšímu zacílení reklamy. Zadavatelé se sice nedostanou ke konkrétnímu údaji o věku uživatele, ale budou moci plánovat svou kampaň s ohledem na věk konzumentů a Instagram následně reklamní sdělení rozešle mezi cílovou věkovou skupinu. Na druhou stranu bude moci blokovat reklamy, které nejsou pro mladistvé vhodné.

Instagram je jednou z mála sociálních sítí, kterou hojně využívají i mladí a která doposud neměla určitou kontrolu nad věkem uživatelů (byť zadané údaje nejsou ověřovány). Server TechCrunch se domnívá, že to mohlo být i proto, aby se vyhnul případným pokutám za porušení zákona o ochraně soukromí online dětí mladších třinácti let. To se však nyní změní.