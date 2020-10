Instagram je tu deset let. Slaví funkcí, která může někoho zarazit

Sociální síť Instagram původně zaměřená na sdílení fotografií fungovala od 6. října 2010 jako exkluzivní služba pro majitele iPhonů nebo iPadů. Za dva roky působení jen na iOS zařízeních stihla nasbírat na 25 milionů uživatelů. Týden před tím, než tuto síť koupil Facebook, se začala rozšiřovat i na přístroje s operačním systémem Android.

„Pro Facebook je to klíčový milník, protože je to vůbec poprvé, co jsme získali produkt a společnost, která má tolik uživatelů,“ napsal tehdy ke koupi Mark Zuckerberg.

Až v roce 2016 přišel Instagram s oficiální aplikací i pro Windows Store, ale již dříve mohla být tato síť v omezené podobě ovládána přes webové rozhraní. Nyní má Instagram více než miliardu aktivních uživatelů, kteří se ke svému účtu připojí alespoň jednou za měsíc a polovina z nich to dělá denně.

K desátému výročí se firma rozhodla nabídnou několik novinek, či dárečků, které podle návodu najdou lidé v nastavení.

Ikonky i staré příběhy

Nově si mohou uživatelé připomenout dalším způsobem starší příběhy Stories, které jsou doplněné o soukromou mapu a kalendář příběhů. Pomocí nově představených Stories Map si uživatel zavzpomíná na příběhy staré až tři roky, která za ta léta vytvořil. Tyto příběhy lze sdílet, stahovat a ukládat do výběru.

Jak připomíná server TechCrunch, některé uživatele to může překvapit či zarazit. Mohli si totiž myslet, že „pomíjivá povaha Instagram Stories znamená, že byly v průběhu času odstraněny z facebookových serverů“. Většina příběhů totiž zmizí za 24 hodin. Nyní je mají uživatelé zpět.

Instagram také schoval do aplikace nějaké překvapení. „Dejte nám vědět, jestli ho najdete,“ píše v tiskové zprávě. A nápovědu dává třeba do zprávy na Twitteru.



Tento easter egg umožní znovu navštívit staré ikony aplikace. K nabídce se dostanete, když prstem dlouze přejedete dolů v nastavení. Pak získáte možnost vybrat mezi řadou ikon v odstínech oranžové, žluté, zelené, fialové, černé, bílé a dalších. K dispozici je také duhová ikona Pride a několik verzí klasických ikon, které využíval Instagram již dříve.

Pro prodávající je pro změnu zajímavé, že se rozbíhá možnost nakupování přes IGTV, což je systém, který umožňuje zpracovat a vydat delší videa. Firma jej spustila jako konkurenci YouTube před dvěma lety.

Změna politiky?

„Musíme se přizpůsobit, abychom udrželi krok s tím, co na nás čeká. Instagram svůj prostor navrhl v jiném okamžiku. Během následujících měsíců se od nás dočkáte několika zásadních změn,“ slibuje šéf Instagramu Adam Mosseri.

Jednou z novinek bude rozšíření možností krátkých 15sekundových sekvencí nazývaných Reels, tedy konkurenci TikToku. Uživatelé také mají očekávat novinky v oblasti nakupování přes Instagram. Velká vylepšení se chystají v rámci zasílání zpráv.



Firma chce podpořit malé podniky a samostatné tvůrce, aby si prostřednictvím této sítě mohli vydělat na živobytí a prodávat své produkty.

Nově Instagram přichází s dalšími nástroji, které mají omezit šikanu v komentářích. Jeden z nich umožní automaticky skrývat komentáře, které se podobají těm, jež byly již někým nahlášeny.

Desítka nejsledovanějších účtů

I když společnost nevydává oficiální statistiky, existují organizace, které se pokouší různými nástroji zjišťovat, kdo stihl nabrat za deset let existence nejvíce sledujících. Jednou z nich je analytická společnost SocialBlade. Z výsledků vyplývá, že Instagram je především doménou celebrit. Přesto první místo náleží někomu zcela jinému.

Účet Instagramu na Instagramu

Před všemi hvězdami má totiž s více než 370 miliony sledujících slušný náskok oficiální profil Instagramu. Slouží jako výběr nejpoutavějších účtů a trendů na Instagramu. Dočká se někdy profil Instagramu pokoření? Uvidíme, nic není nemožné.

Druhým nejsledovanějším účtem a zároveň nejsledovanější celebritou na Instagramu je legendární fotbalista Cristiano Ronaldo. Útočník Juventusu a kapitán portugalského národního týmu je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů na světě. Ronaldo byl úplně prvním smrtelníkem, kterému se podařilo překročit magickou hranici 200 milionů sledujících. Nyní se blíží 240 milionům.



Třetí je zpěvačka Ariana Grande, která je jedinou ženou, která má na Instagramu přes 200 milionů sledujících. Na vrchol se dostala v zimě roku 2019, kdy sesadila z trůnu dosud nejoblíbenější ženu Instagramu Selenu Gomez. Není divu, Grande je na Instagramu výrazně aktivnější. Její feed je plný roztomilých selfies, dokumentace jejího prominentního životního stylu a samozřejmě hudby.



Dwayne Johnson alias The Rock na čtvrtém místě už je těsně pod hranicí 200 miliony sledujících. The Rock je podle časopisu Forbes letos nejlépe placeným hercem na světě. Jeho recept na úspěch spočívá v obsahu, který je velmi autentický a zábavný. Pečlivě naaranžované snímky upravené ve photoshopu na jeho profilu najdete jen zřídka. Spíš ho můžete přistihnout při rybaření, nebo jak si dává zabrat ve fitku. Když v roce 2019 sdílel fotku havajské svatby se svou dlouholetou přítelkyní Lauren Hashian, post získal rekordních 14,7 milionu srdíček.

Souboj o páté místo nyní těsně vyhrává Kylie Jenner, která letos v březnu překonala v počtu sledujících svou starší sestru Kim Kardashian a teď je na Instagramu druhou nejsledovanější ženou planety. Kylie Jenner je kromě hvězdy na sociálních sítích i prosperující podnikatelkou. Vyrábí a prodává kosmetiku, úspěch zaznamenala i její mobilní aplikace a značka oblečení a doplňků. Sleduje ji více než 197 tisíc uživatelů Instagramu.

Zpěvačka Seleny Gomez se dlouhou dobu pyšnila titulem nejsledovanější osobnosti na Instagramu, v říjnu roku 2018 (v témže roce, kdy si dávala od sociálních sítí pauzu) ji překonal Cristiano Ronaldo. Nyní je na šestém místě. Vztah Seleny Gomes k Instagramu a dalším sítím je komplikovaný. Ačkoliv je na nich teď poměrně aktivní, často se k nim vyjadřuje kriticky. „Myslím, že je očividné, že to nikdo nemáme snadné, ale obzvlášť pro mojí generaci byly sociální sítě devastující,“ řekla na loňském ročníku festivalu v Cannes a dodala, že jsou sítě nebezpečné a negativně ovlivňují informovanost mladých lidí. Nyní ji sleduje na 194,5 milionu instagramerů.

Kim Kardashian, která začínala kariéru jako osobní asistentka Paris Hilton a proslavila se především uniklou soukromou erotickou nahrávkou, má status opravdové hvězdy. Ona i její rodina (manžel – rapper Kanye West, její 4 sestry a matka) patří na Instagramu mezi bedlivě sledované osobnosti. Převrat v kariéře Kim Kardashian nastal spolu se spuštěním reality show Keeping Up with the Kardashians v roce 2007 a od té doby její popularita stoupá. Na Instagramu se to projevilo sedmým místem a téměř 190 miliony sledujícími.

Osmá příčka patří dalšímu fotbalistovi. Lionel Messi, kapitán Barcelony a argentinského národního týmu má u svého účtu asi 167,5 milionu sledujících uživatelů. Ti na něm mohou najít bezpočet fotek a videí z fotbalových utkání, jsou však proložené příspěvky o jeho rodině nebo třeba kampani UNICEF. Nezřídka zde mohou lidé narazit i na příspěvky vyplývající z placená spolupráce fotbalisty. Messi si mimochodem za jeden placený příspěvek účtuje v průměru 648 tisíc dolarů. Loni o tom informoval časopis Forbes.

Deváté místo obsadil účet s 155 miliony sledujících. Patří zpěvačce Beyoncé, kterou mnoho lidí považuje za současnou královnu popu. Ta se jako královna chová i na sociálních sítích. Skoro každý její příspěvek by mohl fungovat jako obálka nového alba a zakládá si na tom, že má na profilu 0 sledovaných účtů. Jinými slovy, nikoho nesleduje.

První desítku se 148,5 milionu instagramových sledovačů uzavírá další zpěvák. Justin Bieber patří mezi největší popové hvězdy na planetě a nedávno to veřejnosti připomněl účinkováním v klipu k veleúspěšné písni DJ Khaleda a rapera Drakea s názvem POPSTAR a také jeho instagramový účet tomu nasvědčuje. Dvě třetiny svých instagramových fanoušků nasbíral Bieber za posledních pět let. Jeho úspěch na sociální síti tkví mimo jiné v tom, že se kromě profesionálních fotek nebojí sdílet ani osobní chvíle se svou rodinou a přáteli.