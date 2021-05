Deset filmů a dost. Vyzkoušeli jsme televizor s unikátní službou

Nové řady televizorů představených pro rok 2021 pomalu přichází na trh a zároveň i do redakce na recenze. Jako první jsme vyzkoušeli novinku Sony, model XR-55X90J. Je to první vlaštovka přinášející nové uživatelské rozhraní Google TV a také streamovací službu Bravia Core, která je exkluzivní pro nejvyšší řady letošních televizorů Bravia.

S Google TV jsme se měli možnost seznámit díky adaptéru Chromecast with Google TV již na začátku roku, to ale ještě nebyl pro český trh oficiálně spuštěn. To se s příchodem nových televizorů na trh sice změnilo, ale jak se ukázalo, jeden lokální neduh zatím v systému přetrval.



Lokální trable malého trhu

V rozhraní Google TV totiž chybí přímý přístup do aplikačního obchodu Google Play a aplikace se vyhledávají pomocí centrálního vyhledávacího pole, ať již pomocí klávesnice, nebo hlasem. Problém je, že zde vyhledávání v českém prostředí moc nefunguje, takže po zadání názvu aplikace vám systém nabídne videa na YouTube, kde o dané aplikaci někdo hovoří, ale nikoli možnost její instalace z obchodu.



Uživatel tak má tři možnosti – buď si vystačí s tím, co mu televizor nabízí v rámci doporučených aplikací, nebo si vybere z nabídky aplikací, které má na jiných zařízeních se stejným Google účtem. Pokud chce instalovat aplikaci, kterou mu systém takto nenabídne, musí se na nějakém počítači přihlásit do Google Play ve webovém prohlížeči, najít si aplikaci a v rámci „instalovat do“ si vybrat televizor. O chvíli později se mu v televizoru objeví zástupce aplikace a tím je hotovo.

Aplikace v systému Google TV

Trošku více schovaná je možnost instalace aplikací z neautorizovaných zdrojů pomocí .apk souborů z USB paměti, ale stále to jde. I když nemálo aplikací, co jsme takto zkusili nainstalovat (zejména pro měření sítě, ale k tomu se dostaneme později), selhala na tom, že nedostala správná povolení, nebo na nic nereagovala.

Přepínání uživatelů jen na půl

Tradiční nevýhodou chytrých televizorů je nemožnost přepínání uživatelských účtů. Algoritmy televizoru se tak mohou snažit, jak chtějí, ale pokud se u televize střídají děti, puberťáci a dospělí, těžko v hlavním menu nabídnou relevantní doporučený obsah – výsledek je pro všechny a pro nikoho. U Google TV jsme zaplesali, protože v menu je možnost přidat další účty a rychle mezi nimi přepínat.



Bohužel však nefunguje pro hlavní obrazovku televizoru a jím doporučovaný obsah, ale jen pro některé Google služby, například YouTube nebo Google Filmy. I to je ovšem fajn.

Jinak nás Google TV potěšila velmi elegantní instalací, která nezapomíná ani na seřazení naladěných TV kanálů do preferovaného pořadí, a díky Google účtu se přihlásí i některé aplikace, například Netflix (na což jsme zvyklí z Android TV).



Samotné rozhraní hlavní obrazovky je přehledné a celkem příjemné, jen jsme si seřadili aplikace v nabídce podle četnosti použití.



Streamování v takřka studiové kvalitě

Jedním z lákadel pro nákup televizoru Bravia XR by měla být služba videa na přání Bravia Core. Je exkluzivně jen v těchto televizorech, nabízí tituly z katalogů Sony Picture Entertainment a IMAX, a především nabízí i streamování v extrémně vysoké kvalitě.



Sony Bravia Core

Tu najdete zejména v kategoriích Pure Stream a IMAX Enhanced, kde se může datový tok pohybovat na hranici 30 nebo 80 Mbit/s, podle toho, co vaše internetová přípojka dovolí. Zda tomu tak opravdu je, se nám nepodařilo ověřit, protože televizor a aplikace nikde datový tok nebo přenesená data neukazují, žádnou měřící aplikaci se nám v televizoru nepodařilo zprovoznit, a když jsme (ano, trochu naivně) vyzkoušeli stream přes hotspot z chytrého telefonu, datový tok LTE připojení nestačil a televizor kvalitu obrazu adekvátně snížil.

Kvalita obrazu titulů v Pure Stream a IMAX Enhanced byla subjektivně naprosto skvělá, rozdíl oproti klasickému 4K HDR streamu Netflixu (kolem 15 Mbit/s) by ještě více vynikl na větší úhlopříčce, na to je 55" přeci jen docela skromných.



Celkem je ve službě v tuto chvíli v ČR dostupných a lokalizovaných (vždy alespoň české titulky) zhruba 100 titulů (v jiných zemích až 300), z nichž je část volně kdykoli k dispozici k přehrání, jiné si musíte „zakoupit“. K tomu slouží pět nebo deset bodů, které dostanete spolu s televizorem, každý jediný bod lze směnit za jeden titul. Tyto body nelze nijak dokoupit (alespoň v tuto chvíli ne), takže jakmile je proměníte v tituly, jiné nebudou. Ty zakoupené zůstanou v „knihovničce“ a můžete si je pouštět opakovaně. Je tedy dobré si body šetřit na dobré filmy, které opravdu chcete vidět ve skvělé kvalitě a nejsou jinde dostupné – půjde tedy zejména o nové blockbustery SPE a IMAXu, které se do Bravia Core dostanou nejdříve.

Neomezený stream titulů je přitom dostupný na 12 či 24 měsíců po aktivaci služby (stejně jako u počtu bodů záleží na modelu televizoru), zklamáním byl fakt, že část titulů je v nabídce v obyčejném plném HD rozlišení – ne že by se na 1080p nedalo na 55" obrazovce podpořené výkonným upscalingem obraz ukoukat, ale přeci jen 4K HDR je někde jinde.

Obraz a zvuk

Když jsme nakousli upscaling, nemůžeme se nezmínit o novém obrazovém procesoru, který Sony nazvalo Cognitive Processor XR. Podle výrobce jde o procesor využívající pokročilý systém umělé inteligence, která byla strojovým učením vycepována k tomu, aby dokázala analyzovat obraz za použití rozpoznání jednotlivých objektů a dějů a s ohledem na fungování lidského oka. Procesor by tak měl rozpoznat první a druhý plán, vědět na jaký objekt bude oko diváka upoutáno ... a podle toho upraví různé parametry obrazu tak, aby byl výsledek co nejlepší.



Zda něco takového procesor skutečně umí, nedokážeme ověřit, nicméně výsledek je výborný. Obraz má hloubku i prostor, syté, ale do přirozeného podání snadno nastavitelné barvy, výborný kontrast a obrovský světelný výkon – i v nezatemněné denní místnosti umí v HDR (podporuje HDR10, HLG, Dolby Vision) opravdu zazářit.

Službu Bravia Core si nejlépe vychutnáte jen s opravdu rychlým připojením k internetu.

Gradace šedé je výborná, pohybová neostrost zanedbatelná, bleeding světla ve tmě kolem světlých objektů minimální – dohromady skvělé. Zamrzely nás pouze o trochu užší pozorovací úhly z boků, ale toho jsme si všimli až při pohledu z míst, odkud bychom na televizi koukat nechtěli – pokud se však díváte hodně z boku, na toto je třeba pamatovat. Hráče potěší, že HDMI 2.1 port umí přijmout 4K/120Hz obrazový signál.



Zvuk překvapivě dobrý, rozhodně velmi dobrý s ohledem na to, že jde o čistý televizor bez soundbaru v podstavci. O reprodukci se stará vícero reproduktorů, z nichž některé míří dolů pod televizor, některé do stran a o optimalizaci výsledku v daném prostoru se postará automatická kalibrace pomocí mikrofonu zabudovaného v dálkovém ovladači.



Diváka čekají hutné středy, plný a dobře srozumitelný vokál, při vřavě i velmi solidní výrazné výšky s detaily. Basy jsou spíše naznačené a decentní, nicméně alespoň okatě nechybí. Televizor dokáže reprodukovat i Dolby Atmos, umí vytvořit docela prostornou a místnost naplňující zvukovou kulisu, ale „domácí kino“ bychom tomu spíše neříkali.

Připojení na Bluetooth sluchátka fungovalo výborně.



Závěr

Sony XR-55X90J je výborný televizor, cena 39 990 Kč nám připadá přiměřená kvalitě, kterou zákazník dostane. Doufáme jen, že se podaří lépe rozběhat vyhledávání i v české verzi systému a do televizoru dorazí v podobě softwarové aktualizace.



Mírnou rozpačitost v nás zanechala služba Bravia Core. Nabízí zajímavé tituly, mnohé nabízí v naprosto parádní kvalitě, a funguje velmi dobře. Finální omezenost na pět nebo deset prémiových titulů na jeden televizor by ve mne jako v zákazníkovi nejspíše vzbudila výběrovou úzkost – je právě toto film, za který chci vyměnit jeden z mála svých bodů? Tento pocit jsem měl i během testu, a to jsem věděl, že přístroj během čtrnácti dní vrátím a když body nepoužiji, tak propadnou. Možnost dokoupit si – byť klidně za velmi prémiovou cenu – další body by byla opravdu fajn.