Premiéra: od 13:00 zpěv ptáčků doplní exkluzivní čtení nejen pro děti

Pamatujete, jak se loni Spejbl a Hurvínek ztratili v jihočeském lese a v přímém přenosu k vám hovořili z ptačího ráje na SlowRadiu? Do vysílání se vrátí i letos. Tentokrát ale nebudou bloudit lesem, ale každé úterý a čtvrtek budou od 13:00 pomáhat dětem se po obědě ponořit do říše snů.

A aby ani jejich rodiče nepřišli zkrátka, ve stejné dny od 18:00 bude následovat i vstup pro dospělé posluchače. Živý přenos zvuků přírody a zpěvu ptáčků bude po celou dobu nepřerušen.



Loni jsme hlas vysílali přímo z ptačího ráje v Jižních Čechách, tehdy ještě bez roušek. Letos hlas do jižních Čech posíláme na dálku, z mluvírny divadla Spejbla a Hurvínka.

Zatímco loni jsme se vypravili s Martinem Kláskem, Spejblem, Hurvínkem, mikrofonem, mixážním pultem a dalším vybavením přímo do Jižních Čech a vše proběhlo pár desítek metrů od mikrofonů SlowRadia a pár metrů od streamovacího počítače, letos jsme to vzhledem k pandemii museli pojmout technicky trochu jinak.

Martin Klásek a jeho loutkoví kamarádi se tentokrát budou setkávat před mikrofonem v mluvírně divadla Spejbla a Hurvínka. Jestli to v divadle znáte, tak je to místnost nahoře nad divadelním sálem, přímo naproti jevišti – to můžete ostatně skrze okénko na fotce zahlédnout.

Axis C8033 zajišťuje spojení mezi divadlem Spejbla a Hurvínka a ptačím rájem v jižních Čechách.

Signál z mikrofonu jde do zvukového streameru Axis C8033, který jej po internetových linkách pošle až k základnové LTE stanici v jižních Čechách, odkud se proplete lesem až k našemu LTE routeru a odtud po kabelu doputuje do počítače, ze kterého SlowRadio vysíláme. Tam se přímo v počítači smíchá se zvukem z mikrofonů umístěných v lese a společně pak už ve formě streamu zamíří skrze servery Play.cz k vám, posluchačům. Jak hlasy, tak zpěv ptáčků pojede vždy naživo – jen každý z jiného místa.

Program

Vždy v úterý a ve čtvrtek ve 13:00 vysíláme speciální pořad Hurvínku, poslyš. Interpreti S+H Martin Klásek a Ondřej Lážnovský budou dětem i dospělým číst na pokračování pro zpříjemnění siesty.



Vybrané úterky a čtvrtky také od 18:00 zpestří pořad Večerní ševelení u Spejblů. Ve čtvrtek 30. dubna bude z knihy Gertrudy Steinové Svět je kulatý předčítat překladatel, básník, textař a nositel ocenění Magnesia Litera v kategorii literatura pro děti a mládež Robin Král. V úterý 5. května zahraje a společně s ptáčky si zazpívá básník a písničkář Jakub Čermák aka Cermaque. Na 7. května pak svou účast přislíbil písničkář a frontman legendární pražské kapely Majerovy brzdové tabulky Petr Linhart.

Podrobný program vždy najdete na stránkách SlowRadio.cz, poslouchat ptáčky i uvedené programy můžete tamtéž.