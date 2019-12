Televizní Olymp: 8K TV od Samsungu vytříská kvalitu i z běžného vysílání

První televizor s rozlišením 7680x4320 obrazových bodů, zkráceně 8K, jsme testovali přesně před rokem. Tentokráte jsme měli k dispozici novější generaci QE75Q950R, a jak číslo modelové číslo naznačuje, sáhli jsme po větší úhlopříčce 75", tedy 190 centimetrů. Právě na velikých úhlopříčkách má totiž obří rozlišení smysl – například u dnes běžné 50" velikosti byste mezi 4K a 8K nepoznali při běžné pozorovací vzdálenosti prakticky žádný rozdíl.

Špatná zpráva na začátek: dostupnost obsahu v 8K rozlišení je dnes stejně slabá, jako byla před rokem. Mimo několika testovacích ukázek a záznamů (například z kamer společnosti RED) v 8K rozlišení prakticky nic ke koukání není. Aby to bylo ještě komplikovanější, ukázky v kodeku VP9, které na internetu potkáte nejčastěji, stejně nepřehrajete, protože televizor u tohoto kodeku podporuje maximálně 4K rozlišení. 8K rozlišení pak zvládne jen s kodekem H.265/HEVC. Hledání 8K obsahu by mohlo pokračovat na YouTube, kde taková videa ke shlédnutí skutečně jsou, vestavěná aplikace ale umí maximálně 4K.

Nejdůležitější funkce: upscaling

Co je ale naopak velmi dobrou zprávou, že 8K obrazovka nezahálí ani při přehrávání 4K nebo FullHD videa. Samsung vyvinul vlastní čip a algoritmy pro 8K upscaling využívající prvky umělé inteligence a strojového učení. Ty mimo běžnějšího zpracování obrazu nabízí i pokročilé způsoby – například v obrazu hledají a rozpoznávají známé struktury a objekty, a chybějící detaily tak televizor rekonstruuje podle vnitřní databáze struktur a objektů v ultravysokém rozlišení. A protože má za sebou další rok učení - v serverovnách společnosti Samsung - jsou výsledky ještě lepší než u loňského modelu.

Zní to trochu jako alchymie, ale funguje to výborně. Když jsem na televizoru naladil DVB-T2 vysílání, akorát běžel seriál Přátelé, který jsem dlouho neviděl, a říkal jsem si, že ho hezky vyčistili, protože jejich obraz ani na DVD nikdy nestál za moc. Jak jsem se ale přesvědčil na podstatně levnějším televizoru, k žádnému čištění nedošlo a vysílá se stále ze stejně kvalitní kopie. O vyčištění a vylepšení se postaral televizor.

I na obří obrazovce je tak běžné vysílání bez sebezapření sledovatelné, FullHD tituly ze streamovacích služeb vypadají skvěle, z Blu-ray disků ještě lépe a 8K ukázky pak vysloveně hyperrealisticky.

Maximum lokálních služeb

Obsahu v plném HD a 4K rozlišení dostanete do televizoru obrovské množství zejména díky široké nabídce aplikací a online služeb.

Operační systém Tizen je nejen přehledný, jednoduchý a funkční, ale především má skvělou nabídku aplikací, například Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Apple TV, Rakuten TV, O2TV, Voxo, Lepší.TV, Sledovani.TV, SkylinkCZ, Kuki TV, DIGI.TV, Mall TV, TV Seznam, Google Play Movies&TV. Pochválit musíme zejména velké množství českých a lokalizovaných aplikací a služeb, to v takové šíři zdaleka není běžné.

Pro přehrávání vlastní videotéky a audiotéky ze síťového úložiště využijete Plex – vyzkoušeli jsme jej s Plex serverem instalovaném v síťovém úložišti TS-251B od QNAPu a fungovalo to velmi dobře.

Ne vše se povedlo

Během testování jsme narazili i na několik nepříjemností, z nichž nejpalčivější je neschopnost reprodukovat DTS zvuk, takže pokud máte ve své souborové videotéce takto vybavené tituly, budou němé. Druhou nepříjemností je pak neschopnost přehrát videa s kodekem DivX. To je dnes sice opuštěný formát, ale na discích a v počítačích máme takových souborů stále dost. Přehrávání je tak lepší řešit právě přes výše zmíněný Plex, o zajištění kompatibility se postará serverová část.

Provozní postřehy

Obrazu můžeme vytknout jen nedokonalé podání černé barvy kolem jasných objektů, to je neduh LCD televizorů, a ačkoli je díky technologii lokálně stmívaného podsvětlení (500 zón) a vrstvě kvantových teček (Quantum Dots) potlačen na skvělou úroveň, OLEDu se stále neblíží. Podání pohybu není dokonalé, zde to umí některá konkurence o fous lépe. Celkově však jde o technicky opravdu skvělou podívanou.

Ambientní režim, při kterém televizor v době, kdy jej nesledujete, zobrazuje různé grafické prvky podle vašeho výběru, a netvoří tak obrovskou černou plochu na stěně, jsem příliš nepoužíval. Ačkoli se televizor po testu vrací (již vrátil) distributorovi, přišlo mi divné jej amortizovat zobrazením něčeho, co budu vidět přinejmenším periferně. A ačkoli by se to třeba ve spotřebě generované nabíjením testovaných elektromobilů ztratilo, odběr 280 W mi při „nesledování“ obrazovky přijde také trochu moc. Asi bych ji akcepotoval u televizorů Samsung Frame, na kterých se ve špičkové kvalitě zobrazují díla mistrů ze světových galerií, ale ne obyčejná grafika. To spotřeba kolem 400 W při sledování 4K HDR streamu mi naopak nevadila vůbec.

Příjemným překvapením byla kvalita zvuku, na koncert nebo film bych sice klidně přepnul na kvalitní systém domácího kina, zvuk samotného televizoru je však kvalitativně velmi nadstandardní a mnoho diváků uspokojí sám o sobě.

Samsung QE75Q950R je televizor pro náročné diváky, čemuž odpovídá i cena 149 990 Kč. Je to hodně, ale ještě máme v paměti výrazně menší plazmové televizory s HD rozlišením za více než dvojnásobek.