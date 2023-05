Zlínští chtějí s novým koučem do Evropy, plánují útok na páté místo

„Dlouhodobě jsme měli problémy s trenérskými kapacitami ve všech mužstvech. Věděli jsme, že musíme realizační tým posílit. Zvláště, když nově vznikla kategorie do 22 let, která se prolíná s áčkem,“ vysvětluje Macek trenérské rošády v klubu.

Obdržálek se loučí s mužským týmem poté, co po pěti letech pronikl do play off, když z předkola postoupil do čtvrtfinále.

„Měl jsem toho hodně, byl jsem dlouho u áčka, ale někdy bych se chtěl vrátit,“ naznačil Obdržálek, který s týmem ještě dojíždí posezonní období.

Pro Sklenáře bude zlínské angažmá prvním z pozice hlavního trenéra. „Nejdeme do rizika. Je to vysoce odpovědný profík, moderní fundovaný trenér,“ podotkl Macek.

Zkušenosti má Sklenář bohaté. Sbíral je ve Švýcarsku u ženských družstev, působil v Karlových Varech i reprezentaci mužů, primárně v pozici statistika. Teď dojíždí práci u juniorek Prostějova.

„Trénování jsem si osahal na různých úrovních. Na pozici hlavního kouče extraligového týmu mužů jsem se dlouhodobě chystal. Věřím, že to bude oboustranně výhodné spojení. Může hodně obohatit mě i klub, mám spoustu energie,“ těší se Sklenář na novou výzvu.

Zlínská nabídka ho překvapila. Počítá s tím, že bude úzce kooperovat se svých předchůdcem.

„Vím, že nebudu mít na starosti jen áčko, ale také propojenost tréninkového procesu s mládežnickými týmy,“ řekl Sklenář.

Stěžejní však budou výsledky elitního mužstva. A ve Zlíně mají po chudých letech vyšší ambice.

„Chceme se pohybovat na hraně postupu evropských pohárů,“ prohlásil šéf klubu Macek. Což znamená umístění do páté příčky po play off.

S tím je srozuměný i nový trenér. „Čtyřka Lvi Praha, Liberec, Budějovice, Karlovy Vary je odskočená. Ve druhé části může bojovat každý s každým. Páté místo by pro nás byla pomyslná zlatá medaile,“ doplnil Sklenář.

Vyrovnat se ovšem musí s odchodem přihrávajícího smečaře Čekety do Kladna, do Starého Města jde univerzál Adamec, který vypadl ze základu. „Čeketu musíme nahradit. Jsme blízko podpisu zahraničního hráče,“ naznačil Macek.