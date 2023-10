Naší zbraní bude atypická hra, věří trenér Zlína Sklenář před startem extraligy

Jste nervózní?

Nejsem nervózní ze samotného utkání. Je to pro nás první porovnání s týmem z Čech. Celá příprava se odehrávala na Moravě. Hráli jsme tady, v Brně, Ostravě, nebo jsme vyjeli do Bratislavy. Kromě nějakého videa a názorů ostatních trenérů nemáme čerstvý náhled na výkonnost soupeřů ze západu. Počítáme, že ze strany Ústí to bude silovější volejbal. My hrajeme více do rychlosti, techničtěji. Jsem zvědavý, jak to dopadne.

Stačily vám tři měsíce na seznámení s týmem?

Z kluků je cítit, že se těší na první zápas už dlouho. Příprava byla delší než kdy jindy. Minulý týden jsme uvítali zápas Českého poháru (Kojetín B 3:0), kdy poprvé o něco šlo. Jsem za něj strašně rád. Že jsme ho mohli odehrát ještě před prvním kolem extraligy. Osahali jsme si atmosféru a teď do toho kluci mohou vlétnout naplno.

A to poznání mužstva?

Poznali jsme se. Zatím jen částečně. Trénink nebo přátelský zápas, byť turnajového typu, něco odhalí, ale pořád to není ostrý zápas. Emoce jsou jiné. Hráč se dokáže vybičovat k ještě vyšším výkonům. Budeme se poznávat ještě více, ale vím, co můžu očekávat od každého hráče.

Čerpal jste od vašeho předchůdce Přemysla Obdržálka, který zůstal u mládeže?

Bavili jsme se, jak to cítil, jak viděl jednotlivé pozice hráčů. Kdo má jaké klady, nedostatky, což jsme zohlednili v letní přípravě.

Na čem můžete stavět, kde jsou naopak největší nedostatky?

Na každého soupeře bude platit něco jiného. Zatím se nám potvrzuje, že na ztrátu hrají kluci spolehlivě a odvážně. Stejně tak na dohrávku připravených situací. Ale občas pokulháváme, abychom si po obraně připravili situace tak, abychom z nich bodovali.

Do Kladna odešel smečař Čeketa, skončil univerzál Adamec. Nechtěl jste tým více posílit?

To by chtěl každý trenér. Kostra týmu zůstala zachovaná. Přišli tři hráči. Mladíci. Blokař Šimon Tříska, Bulhar Apoštol Bojanov na pozici přihrávajícího smečaře a po pauze se vrátil libero Michal Vodička.

Kdo z nich má na základní sestavu?

Oproti ostatním má Šimon výškový potenciál (208 cm), ale musí se otesat, zklidnit v herních situacích, občas zmatkuje. Apoštol bude jedním ze tří smečařů, kteří budou promlouvat do zápasů. Hrát bude ten nejužitečnější, což nutně nemusí být ten, kdo dělá nejvíce bodů. Volejbal je komplexní hra. Musíme hrát týmově, jinak nebudeme vítězit.

Budete opět spoléhat na trio bývalých spoluhráčů z Brna – nahrávač Truong, univerzál Římal, blokař Pražák, které přišlo loni?

Určitě, ale k nim se bez problémů přidají jeden až dva ze smečařů. Pokud jim to nepřihrají, ani jeden ze zmíněných hráčů by nemohl efektivně fungovat.

Při svém nástupu jste zmiňoval evropské poháry, které se ve Zlíně před lety hrávaly. Vážně je to reálné?

Cesty jsou různé. Buď musíme vyhrát Český pohár, což je těžké. Anebo se dostat do play off extraligy – a je jedno jakou cestou, jestli přes předkolo jako loni, nebo přímo do čtvrtfinále. A ani pak se nedá říct, že páté místo zajistí evropský pohár. Až ve čtvrtfinále se ukáže, jestli je tenhle sen splnitelný. Kdyby se čtvrtfinále povedlo, bude jedno, s kým se utkáme. Pětice týmů je tak kvalitní, že si není koho vybírat.

Špička je odskočená od zbytku extraligy?

Tyhle celky oproti minulým letům posílily. České Budějovice a Lvi Praha chtějí uspět v Lize mistrů, Kladno a Liberec se chtějí vrátit. Karlovy Vary jsou vždycky ambiciózní, bedna je pro ně minimum. Když se podíváte na jejich soupisky, mají spoustu zkušených zahraničních hráčů. Kromě Liberce není v těchto klubech ani jeden český trenér. I to ukazuje, že to berou vážně a mají jen ty nejvyšší cíle. My je můžeme překvapit nějakou atypickou hrou.

Hlavně doma, že?

Jestli budeme chtít uspět, musíme vyhrát minimálně jednou venku.

V soutěži je lichý počet třinácti účastníků. Není to nešťastné?

Jeden tým stojí. Když to vyjde na čtvrtek, problém to není. Může za to situace, která nastala před pár lety (covid) a kterou nikdo neovlivní. Je to na svazu. My tenhle formát akceptujeme. Dává nám to možnost jednoho dvojzápasu navíc, zlínští fanoušci můžou vidět dalšího soupeře.