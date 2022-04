Rozhodne servis a chyby, ví dobře karlovarský nahrávač Keemink

Před semifinálovou sérií jste měli deset dní bez jediného zápasu. Jak jste ten čas strávili?

Play off v Česku je fyzicky dost náročné, hraje se každý třetí den, to je pro každého těžké. Jsme šťastní, že jsme se dostali do semifinále, a ještě radši jsme za to, že se nám to podařilo ve třech zápasech, díky tomu jsme získali nějaký čas na regeneraci. Takže týden bez zápasů nám určitě prospěl.

Poslední tréninky jste se už zaměřili zejména na Odolenou Vodu?

Jakmile jsme se dověděli, že naším soupeřem bude Odolena Voda, trenér nám okamžitě předal nové informace a tréninky jsme tomu přizpůsobili.

První výhra v semifinále pro Karlovarsko Odolena Voda se v pondělním duelu držela v hale úřadujícího mistra Karlovarska set a půl, než se dostal do varu podávající univerzál Patrik Indra. „Servisem jsme Odolku trochu zlomili, vybudovali si náskok a pak už se to odehrálo v naší režii,“ řekl po utkání karlovarský kouč Jiří Novák České televizi. Indra převzal cenu pro neužitečnějšího hráče, připsal si 19 bodů. Série hraná na tři vítězné duely pokračuje ve čtvrtek v Odolena Vodě.

V čem je síla jejich týmu?

Myslím, že jejich síla spočívá v týmovém duchu. Proti každému soupeři bojují do poslední chvíle, což se jim většinou vyplácí. Určitě není radno je podceňovat.

Co bude klíčem k úspěchu v semifinále?

Domnívám se, že tak jako ve spoustě jiných zápasů bude zásadní náš servis a příjem. Musíme je dostat pod tlak a zároveň chybovat jen v rozumné míře. Takže klíčová bude rovnováha mezi těmito faktory.

Před několika týdny jste prodělal zranění kotníku. Už je všechno v pořádku?

Dá se říct, že skoro ano. Nicméně stejně jako u všech zranění kotníku, nebo i zranění obecně, následky pořád jsou, vnímáte je několik měsíců. Takže během hry to stále cítím.

Jakou podporu máte během play off od svých blízkých a od přátel?

Rodina a moje přítelkyně sledují online všechny naše zápasy. To je v Česku skvělé, že se můžete dívat na extraligový zápas, ať jste kdekoli na světě. A samozřejmě mi posílají zprávy moji přátelé a přejí mi i někteří fanoušci. My uděláme všechno pro to, abychom jim udělali radost a postoupili do finále.