Budějovičtí volejbalisté začali semifinále výhrou nad Lvy Praha

Domácí Jihostroj vyhrál první set sedmibodovým rozdílem a donutil v jeho průběhu kouče Pražanů Tomáše Pomra ke střídání univerzálů. Nizozemec Kay van Dijk, vysoký 216 cm, pomohl zejména ve druhé sadě nastartovat Lvy a ti ji získali 25:22.

Po další změně stran však znovu dominovali Jihočeši a bitvu o první bod zakončili po odvráceném setbolu úspěšným blokem.

„Počítal jsem s tím, že série bude vyrovnaná, myslím, že to bude těžký souboj, uvidíme, na kolik zápasů. Zpočátku byla znát naše delší herní pauza, ale utkání jsme zvládli, to je důležité. Petr Michálek pomohl hodně na přihrávce, byl spolehlivý i na síti. Tak to má být, v týmu je dvanáct hráčů, série bude dlouhá, každý musí přispět svým dílem,“ chválil českobudějovický kouč René Dvořák svého smečaře, jenž dohrál druhou polovinu duelu místo Filipa Stoiloviče.

Nahrávač pražského celku Jakub Janouch označil za možný rozhodující faktor trpělivost. „Budějovice na nás byly dobře připravené, vycházela jim kombinace se Schoutenem, ale my jsme taky hráli dobře. Bohužel jsme pak udělali nějaké chyby. Celkově hráli domácí asi trpělivěji,“ řekl.