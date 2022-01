Budějovice? Velká zábava, popisoval vítězný duel karlovarský nahrávač Keemink

Volejbalisté Karlovarska vstoupili do nového roku cennými výhrami. Víkendový šlágr extraligy v hale Jihostroje České Budějovice ovládli 3:0 a vrátili se do čela tabulky před Jihočechy, v Příbrami zvítězili svěřenci kouče Jiřího Nováka 3:2 na sety a stvrdili tak postup do semifinále Českého poháru.