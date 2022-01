Volejbalisté Karlovarska ovládli první osmifinále Poháru CEV s Galatasarayem

Odveta v Turecku je na programu příští týden ve čtvrtek, tým kouče Jiřího Nováka potřebuje k postupu získat dva sety. V případě porážky 0:3 nebo 1:3 by rozhodl zlatý set.

Karlovarsko dokázalo Galatasaray zatlačit servisem, což dokumentoval smečař Lukáš Vašina esem při mečbolu. Nad sítí se dařilo reprezentačnímu blokaři Adamu Zajíčkovi, nejlepšímu hráči duelu, který zastavil útok soupeře čtyřikrát, celkově tým třináctkrát.

Šestnácti body táhl domácí útok univerzál Patrik Indra a po dvanácti přidali po nahrávkách Nizozemce Wessela Keeminka smečaři Vašina a Polák Lukasz Wiese.

Vyrovnaný byl jen první set, v kterém Západočeši po pětibodové šňůře vedli 22:19, ale po chybách bylo srovnáno. Zajíček poté získal rozdílový bod servisem a Indra set ukončil. Ve zbylých dvou sadách už domácí dominovali, soupeř odpadl i mentálně, a jasně zápas ovládli.

V případě úspěchu by Karlovarsko navázalo na postup do čtvrtfinále Poháru CEV z roku 2017. Soupeřem by mu byl vítěz utkání mezi italskou Modenou a francouzským Tours.