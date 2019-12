Volejbalisté se na těžký boj o olympiádu připravovali v Jablonci

Čeští reprezentanti se sešli 26. prosince a soustředění zakončí dnes odpoledne. „V Jablonci je to pro nás velice známé prostředí, v hale se dají udělat tři velké kurty, hotel je blízko, takže tady máme ideální podmínky a klid na práci,“ řekl Michal Nekola, trenér volejbalistů České republiky a Dukly Liberec.



V Berlíně se vedle Čechů představí v boji o olympijské hry sedm špičkových evropských týmů. Nekolovy svěřence čekají v základní skupině postupně domácí Německo, Belgie a evropští vicemistři ze Slovinska. Druhou čtveřici tvoří úřadující mistr Evropy Srbsko, Francie, Bulharsko a Nizozemsko.

Češi se dostali mezi osmičku účastníků díky výsledkům na zářijovém mistrovství Evropy, kde obsadili 13. místo, a aktuálnímu pořadí ve světovém žebříčku. Postupový klíč je v evropské kvalifikaci hodně krutý. Do semifinále projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a letenku na olympiádu si pak vybojuje pouze vítěz finálové bitvy. Z evropských družstev si už dříve zajistili účast na OH ve světové kvalifikaci Rusko, Polsko a Itálie, v Tokiu bude celkem bojovat pouze dvanáct mužstev z celého světa.

„Z těch osmi týmů jsme podle rankingu nejhorší, takže můžeme jen překvapit, favorité na postup jsou jiní. Prostě tam pojedeme s tím, že se jedeme porvat o co nejlepší výsledky, že chceme předvádět náš nejlepší volejbal a že zkusíme projít do semifinále. Uděláme pro to maximum,“ velí Nekola.

Češi však nastoupí v Německu proti extrémně silným protivníkům bez svého nejlepšího hráče na ME univerzála Hadravy a k dispozici nebude ani další úderný hráč, smečař Džavoronok.

„Představovali jsme si, že budeme v nejsilnějším možném složení, ale nedá se nic dělat. Trenér udělal nejsilnější možnou nominaci,“ uvedl pro ČTK manažer národního týmu Miloslav Javůrek. Hadravu z nominace vyřadilo zranění lýtka, které si způsobil před dvěma týdny v dresu polského Olštýna, Džavoronok hraje za italskou Monzu a s realizačním týmem reprezentace se dohodl, že v kvalifikaci nenastoupí. Kvůli zdravotním problémům chybí také smečař Bartoš či blokař Sedláček.

Trenér Nekola tak povolal na boj o olympiádu jen tři volejbalisty ze zahraničních lig, zbytek tvoří hráči z české nejvyšší soutěže. Mezi nimi jsou i dva členové jeho Dukly Liberec – smečař Petr Šulista a mladý univerzál Patrik Indra.

„V širší nominaci byli čtyři univerzálové, dva z nich, Hadrava a Šotola jsou zranění, takže logicky padla volba na Indru, který předvádí v extralize velmi dobré výkony a bude to tak pro něho první velká mezinárodní akce v dospělé reprezentaci,“ poznamenal Michal Nekola. „Šulista se vrací po dvou letech, kdy ho předtím do národního týmu nepustila zranění.“

Čeští volejbalisté se znovu sejdou na Nový rok v Praze, odkud se pak 3. ledna vydají vlakem do Berlína.