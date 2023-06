Volejbalové reprezentace čeká boj o další trofej v Evropské lize

Účast ve finále znamená postup i na Challenger Cup o elitní světovou Ligu národů. Pro oba české týmy je soutěž zároveň přípravou na hlavní vrcholy sezony: mistrovství Evropy a poté olympijskou kvalifikaci.

„Ukrajina je hratelná, na finále můžeme zase dosáhnout,“ řekla kapitánka a smečařka Michaela Mlejnková v tiskové zprávě svazu. „Loni jsme s nimi hrály tři přáteláky v Táboře a pokaždé jsme vyhrály. Ale to jsme měly jiný tým. Teď ani nevím, v jakém složení letos Ukrajinky hrají. Ale myslím, že většina těch holek hrála za Dnipro v české extralize. Určitě ale máme šanci je porazit.“ dodala.

České volejbalistky pod vedením řeckého kouče Jannise Athanasopulose nastoupí proti Ukrajině v neděli v 17:00 SELČ, odvetu budou hostit v Táboře ve středu od 18 hodin. Obejít se musejí bez zraněné první nahrávačky Kateřiny Valkové.

„Hrajeme s ní už několik let, jsme na ni zvyklé, takže to bude komplikace. Ale na druhou stranu je to příležitost pro Kačku Pelikánovou a Květu Grabovskou, které můžou nakouknout do nároďáku, zahrát si v první šestce. Pro ně to bude skvělá zkušenost. A přesně tohle trenér chtěl, aby se mohly začleňovat nové hráčky,“ dodala Mlejnková.

Češky loni ve finále prohrály s Francií (0:3), předtím zlatou Evropskou ligu ovládly v letech 2012 a 2019. Dosáhnout na titul se loni povedlo mužům pod vedením Jiřího Nováka a bylo to po 18 letech. V sezoně 2004 vyhráli premiérový ročník s koučem Pavlem Řeřábkem.

Volejbalisté dnes odletěli do Splitu, v Zadaru odehrají sobotní semifinále s Tureckem od 17:00. Stejného soupeře loni ve finále zdolali 3:1. Druhou dvojici Final Four tvoří domácí Chorvaté a Ukrajina, den nato soutěži vyvrcholí.