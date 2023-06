Volejbalisty v semifinále Evropské ligy čeká Turecko, ženy Ukrajina

Češi loni zlatou Evropskou ligu vyhráli a právě Turecko ve finále porazili (3:1), svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose obhajují stříbro. Účast ve finále v obou soutěžích znamená postup na Challenger Cup o elitní světovou Ligu národů.

Volejbalisté pod vedením Jiřího Nováka v základní skupině z šesti zápasů jeden prohráli, a to v Estonsku, a získali 14 bodů stejně jako jejich sobotní soupeř Turecko. Stoprocentní Ukrajina neztratila ani set a v Zadaru v semifinále narazí na domácí Chorvaty.

„Zvládli jsme i tři venkovní zápasy s mladými nahrávači, takže jsem spokojený. Pro budoucí zápasy je v naší hře báze toho, co chceme hrát. V jednotlivcích ale budeme muset přidat, hrát pro tým, přemýšlet nad tím, co si můžeme dovolit a co ne,“ řekl Novák po závěrečné výhře v sobotu nad Slovenskem.

Reprezentanti odletí do Chorvatska v pátek, závěrečnou přípravu absolvují v Praze. V týmu jsou tři nahrávači Luboš Bartůněk, Jiří Srb a Šimon Bryknar, vrací se i uzdravený blokař Jakub Klajmon.

České volejbalistky měly skupinu jen tříčlennou, první příčku obsadily s devíti body, stejně jako jejich soupeřky Ukrajinky. Druhou semifinálovou dvojici tvoří vítězové dalších skupin Švédsko a Belgie. Ženy se utkají systémem doma-venku, Češky začnou venku na neutrální půdě v Rumunsku a odvetu bude hostit Tábor ve středu od 18:00.

Hlavní trenér českých volejbalistek Ioannis Athanasopoulos.

V nominaci chybí zraněná nahrávačka Kateřina Valková, hru bude tvořit buď Kateřina Pelikánová, nebo Květa Grabovská. „Samozřejmě je pořád spousta prvků, které můžeme zlepšit, ale výborné je, že se nahrávačka Pelikánová chytila ve svém prvním zápase v základní sestavě. Máme velmi mladý tým a jsme šťastní, že jsme se s ním opět kvalifikovali mezi nejlepší čtyřku,“ uvedl kouč Athanasopulos.

Na dvě utkání ženy odehrají i finále. První má termín 6. července, odveta bude o tři dny později.