Plážovým volejbalistkám startuje náročná část sezony, zpestří ji netypický turnaj

„Ten formát mě baví. Je hravý, náročný, speciální. Je to zábava spojená s hrou, při níž si můžeme vyzkoušet i nějaké věci bez toho, abychom byly pod tlakem. Máme připravenu jednu kombinaci, takže nyní je ideální chvíle otestovat ji,“ řekla Barbora Hermannová.

Systém Queen and King of the court je specifický tím, že do jednoho utkání je zapojeno pět dvojic. Zjednodušeně řečeno jeden tým přihrává a další čtyři podávají a snaží se dostat na přihrávající stranu, kde za každou vyhranou výměnu získají bod.

Hermannová se Štochlovou na minulém turnaji skončily třetí.

„Z toho se nedá nic vyvodit, protože formát je opravdu nevyzpytatelný,“ podotkla Barbora Hermannová. „Je fajn, že odměny na tomto turnaji jsou trochu větší a hlavně je pro nás důležité, že můžeme zase hrát.“

Markéta Nausch Sluková přihrává.

Oba reprezentační týmy se shodují, že jim nyní v Lucembursku začíná náročné turnajové období.

„Z Lucemburska odlétáme rovnou do Gstaadu, tak se snad trochu rozehrajeme,“ doufá Hermannová.

Helenu Havelkovou a Markétu Nausch Slukovou čekají challengery v Portugalsku a Kanadě.

Znovu se obě dvojice sejdou začátkem srpna na mistrovství Evropy ve Vídni.

„Bohužel tato sezona je pro nás zvláštní, protože do některých turnajů se nedostaneme (nemají potřebný počet bodů – pozn. red.), takže zatím jsme nemohly hrát tak často a moc, jak bychom chtěly,“ uvedla Markéta Nausch Sluková. „Jsme tak rády, že teď budou turnaje, na kterých můžeme hrát. Samy ale ani moc nevíme, co od sebe čekat.“

Podotkla, že se lepší každým tréninkem. „Ale až ostré zápasy ukážou, jak daleko jsme se dostaly. Každopádně na nynějších turnajích se budeme snažit vydržet déle, než jen odehrát kvalifikaci.“

Marie-Sára Štochlová (vlevo) se na sítí přetlačuje s Brazilkou Ágathou Bednarczuk.

Barboře Hermannové a Marii-Sáře Štochlové k účasti na nadcházejícím turnaji nejvyšší kategorie ve švýcarském Gstaadu pomohl postup ze skupiny na J&T Banka Ostrava Beach Pro, kde začátkem června skončily na děleném devátém místě.

„Čekají nás čtyři turnaje po sobě. Budeme i kalkulovat, jestli je kvůli bodům odehrát všechny, nebo ne,“ řekla Hermannová. „Máme za sebou necelý měsíc přípravy, kdy jsme absolvovaly i pořádný kondiční trénink. Trochu nás zbrzdily menší zdravotní problémy Marušky, ale už je v pořádku. Na náročné období, které nás čeká do konce prázdnin, jsme připravené.“