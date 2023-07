Volejbalistka Valková míří do Itálie za slavným trenérem. Těší se i na jídlo

Národní tým od 18. srpna čeká mistrovství Evropy, přičemž reprezentantky se v Düsseldorfu utkají s Ázerbájdžánem, Řeckem, Tureckem, Německem a Švédskem.

Od 16. do 24. září čeká tým v Číně kvalifikace na olympijské hry s domácím celkem, Dominikánskou republikou, Nizozemskem, Kanadou, Mexikem a Ukrajinou.

Na síti blokují české volejbalistky Kateřina Valková (vlevo) a Magdaléna Jehlářová.

„Olympijská kvalifikace je velké lákadlo, příjemný bonus. A když už jsme se do ní dostaly, porveme se o postup. Prvním vrcholem ale bude mistrovství Evropy,“ podotkla Valková, která je z Plzně, ale maturovala na Sportovním gymnáziu v Ostravě.

S vrcholovým volejbalem začínala v TJ Ostrava, za kterou odehrála pět extraligových sezon. Po jedné přidala v Olympu Praha a Olomouci. Tři roky působila v Německu, minulé dva v Münsteru.

A nyní má před sebou vysněné angažmá v Itálii, v týmu Busto Arsizio, s nímž uzavřela smlouvu na jeden rok s opcí.

Už se učíte italsky?

Pomalu začínám (směje se).

Jak vůbec došlo k vašemu přestupu?

Po dvou letech v Německu byl čas na změnu. Jenže furt nic nebylo. Až když jsme s přítelem odletěli na dovolenou, tak mi přišlo více nabídek najednou a jedna z nich byla do Itálie, takže už nebylo moc o čem přemýšlet.

Kdo se vám z Itálie ozval?

Vše řešili manažeři mezi sebou. Všechny nabídky jsme probíraly s mou manažerkou Míšou Pláteníkovou. Do dvou dnů bylo hotovo.

Kateřina Valková (vlevo) a Pavlína Šimáňová blokují útok kolumbijských volejbalistek.

Busto Arsizio nově vede věhlasný trenér Julio Velasco. Slyšel jsem, že právě on si vás vyhlédl.

Vypadá to tak. Je to pro mě velká pocta. Moc lepších trenérů není. Když se člověk podívá na jeho životopis, chybějí mu úspěchy už jen v ženském volejbale.

Velasco mimo jiné s Italy několikrát vyhrál mistrovství světa, Světovou ligu i evropský šampionát, s Íránem mistrovství Asie a vedl i českou reprezentaci. Jenže ženy naposledy trénoval shodou okolností v roce, kdy jste se narodila. Nebude mít problém s pochopením ženské mysli?

Jsem zvědavá, jak dlouho mu nadšení ne... Doufám, že to bude v pohodě. Děláme si srandu, že už dosáhl úplně všeho, takže potřeboval novou výzvu, a proto jde trénovat ženské. Uvidíme, jak se s tím popasuje. Přece jen máme jinou mentalitu než chlapi, ale snad to společně zvládneme.

Bude mít váš nový klub velké ambice v domácí soutěži i Evropě?

Je to postavené tak, že bychom měly mít mladší tým. Velasco by měl pracovat zejména s mladými nadějnými hráčkami, jak říká. Není tam žádná hvězda, ale klub má nějakou historii (jeho hráčky v roce 2012 vyhrály italskou ligu, pohár i superpohár a třikrát Pohár CEV – pozn. red.). Nebude to tak, že bychom měly být poslední. Budeme se snažit z toho vytáhnout, co se dá.

Do Busta Arsizia přišlo více nových volejbalistek. Zjišťovala jste, s kým budete v družstvu?

Už tuším. A bude to zajímavé složení. Tři čtvrtiny holek víceméně neznám. Vím o blokařce, Kanaďance (Layne Van Buskirk), která letos hrála v Aachenu. Hrály jsme proti sobě. Přišla i smečařka, Američanka Tara Caesar, která předminulou sezonu byla ve Stuttgartu, tu jsem také potkala.

Nahrávačkou spolu s vámi je Italka Jenifer Boldini. Tušíte, jaká to je konkurence?

Vím, že teď byla v italské A dvojce (v týmu Brescie – pozn. red.), ale uvidíme, jak to bude. Věci na papíře jsou jedna věc a na hřišti druhá.

Kateřina Valková (vlevo) a Veronika Dostálová během zápasu se Slovenskem.

Je Itálie pro vás vysněnou volejbalovou zemí, jak jste kdysi řekla?

Určitě. Nejméně deset let byl můj sen zahrát si, troufám si říct, v jedné z nejlepších lig na světě. Těším se však i na život v Itálii. Ta kultura mi je hodně blízká, minimálně jídlo (usmívá se).

Nelekli se ve vašem novém klubu, když se objevily problémy s vaším kolenem?

Ozvali se hned za dva dny, ale tím, že jsem už měla za sebou magnetickou rezonanci, mohla jsem je uklidnit. Na druhou stranu bylo od nich moc hezké, že mi nabídli pomoc a své služby, kdybych nějaké potřebovala. Víceméně sondovali, jak na tom jsem, protože ne každý svaz se může o své hráčky postarat. U nás ale máme velký nadstandard. Zájem z klubu mě mile potěšil.