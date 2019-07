Hermannová a Sluková postoupily v Espinhu do druhého kola

Zvětšit fotografii Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Naush Sluková | foto: FIVB

dnes 14:37

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková postoupily na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Espinhu do druhého kola. V úvodu play off porazily ruskou dvojici Ksenija Dabižaová, Darija Rudychová 2:0 a o postup do čtvrtfinále se odpoledne utkají s Američankami Kelley Larsenovou a Emily Stockmanovou. Vítězstvím vstoupili do turnaje i Ondřej Perušič a David Schweiner.

Nasazené dvojky Hermannová s Nausch Slukovou musely po čtvrteční prohře se Španělkami Lilianou a Elsou do prvního vyřazovacího kola. U portugalského moře se české hráčky musely adaptovat na hlubší písek a vítr oproti předchozím zápasům ve švýcarských horách v Gstaadu. Tam startovaly po nucené pauze kvůli zlomenému palci na noze Slukové a do čtvrtfinále se nedostaly. Perušič se Schweinerem, kteří skončili v Gstaadu pátí, porazili ve dvou setech Nizozemce Stevena Van de Veldeho a Christiaana Varenhorsta. Dnes se ještě utkají s německou dvojicí Jonathan Erdmann, Sven Winter. Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* , Espinho (Portugalsko) Muži:

Skupina H:

Perušič, Schweiner (9-ČR) - Varenhorst, Van de Velde (24-Niz.) 2:0 (18, 14) Ženy - play off:, 1. kolo:

Hermannová, Nausch Sluková (2-ČR) - Dabižaová, Rudychová (28-Rus.) 2:0 (14, 17)