Ke konci finálové série se mi spalo špatně, vzpomíná Indra

„Národní tým je čest, teď se hlavně soustředím na to, abych se zase dostal po pár dnech volna do dobré formy,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Indra, který dovedl volejbalisty Karlovarska k obhajobě titulu.

Jak s chladnou hlavou a odstupem vnímáte to, co jste v sezoně s Karlovarskem dokázal?

Uplynulou sezonu nemůžu hodnotit jinak než velice pozitivně. Odehráli jsme nespočet těžkých zápasů v evropských pohárech, které nám dodaly neskutečnou sílu do domácí soutěže.

A jak hodnotíte celé své dvouleté působení v klubu?

Nemohl jsem si vysnít lepší scénář mého působení ve Varech. Dva roky a dva tituly, neskutečný pocit, se kterým se v kariéře posunuji dál.

Po čem nebo po kom se vám bude nejvíc stýskat?

Nejvíce asi po naší skvělé partě. Uměli jsme si vyhovět jak na hřišti, tak v osobním životě, prostě si všechno sedlo, jak nejlépe mohlo.

V náročné sezoně jste odehráli pět desítek zápasů. Kolik energie vám zbylo pro navazující cyklus národního mužstva?

Je pravda, že ke konci finálové série už jsem se cítil hodně unaveně, hodně špatně se mi i spalo. Ale s posledním míčem jako kdyby ze mě všechno spadlo a teď už jsem zase ready na další pokračování v národním týmu.

Dokážete snadno "přepnout" z extraligové euforie do reprezentačního módu?

Určitě dokážu přepnout. Národní tým je čest, teď se hlavně soustředím na to, abych se zase dostal po pár dnech volna do dobré formy.

Než v létě odjedete do Francie, jak často budete v kontaktu se svým novým zaměstnavatelem, francouzským klubem Chaumont Volley-Ball 52?

Jsem v kontaktu s manažerem, myslím, že ten mi dokáže ve všech věcech poradit, abych byl maximálně připravený. Moc se těším.