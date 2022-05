Letos byla očekávání větší, říká Indra. Karlovarsko je naplnilo

V nejdramatičtějším finále za posledních dvacet let přetlačili pražské Lvy v pátém zápase, pátém setu nejtěsnějším poměrem 16:14. V předchozích čtyřech duelech ani jeden tým nevyhrál na své palubovce. Rozhodnutí padlo symbolicky z ruky nejvíce bodujícího hráče Patrika Indry, který sérii ukončil esem, míč narazil do pásky a překulil se za síť.

Poslední míč - štěstí

„Říkal jsem si, že podání zadarmo nic řešit nebude, protože měli vepředu tři velké hráče, a tak jsem si řekl, že do toho plácnu vší silou. Samozřejmě jsem to trochu kontroloval, a že to tam spadlo až tak šťastně, jsem rozhodně nechtěl,“ přiznal karlovarský smečař. V předchozím průběhu mu ale podání párkrát ulétlo a upozorňoval jej na to i trenér Jiří Novák.

„Samozřejmě si beru trenérovy rady k srdci. Ale hlavně jsem se soustředil, abych se sám nedostával pod tlak, když jsem udělal chybu, tak jsem se to snažil vytěsnit a snažil se dát další dobré podání,“ říká Indra, který se po zápase dlouho podepisoval příznivcům. „Překvapuje mě, kolik jich bylo, ale jsem strašně moc rád, že máme tolik věrných fanoušků.“

Oslavy se tomu také podle Indry podobaly, hráči si je nesmírně užili.

„Na toto dřeme celých deset měsíců, přesně na tento moment, ale musíme trochu zrychlit, ve čtvrtek čtveřici reprezentantů začíná reprezentační akce.“ Karlovarsko letos obhájilo loňský titul a podle Indry to bylo těžší.

„Loni sice byla velká očekávání, ale nikdo by se nezlobil za druhé, třetí místo. Tento rok už očekávání byla větší, tlak na titul trochu byl. Jsem strašně rád, že jsme to takto zvládli, ač tak nervy drásajícně. Zvládli jsme důležitý čtvrtý zápas v Praze, kdy jsme odvraceli soupeřův mečbol, a rozhodující duel jsme trochu se štěstíčkem vyhráli,“ přiznal Patrik Indra.

Za loňský titul mohli jít karlovarští volejbalista do Ligy mistrů, ale přes kvalifikaci, což se na poslední chvíli nepovedlo s Benfikou Lisabon, letos už je základní skupina Champions League jistá. „Je to bonus, super, že to tak vyšlo, myslím, že si to hráči hodně užijí,“ dodal Patrik Indra.

V čem spočívá síla karlovarského volejbalového týmu vládnoucího v Česku v posledních sezonách podle Patrika Indry? „Mladá, klidná síla. Máme velkou mentální sílu a bojovnost.“