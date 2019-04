Napolitano a Sokolová se loučí s volejbalem. Konec bude zlatý, věří

Když se Sokolová v srpnu 2016 vracela po pěti letech strávených v Německu domů, měla v plánu hrát volejbal ještě rok a skončit. Z jedné sezony se ale staly tři.

„Když je skvělý kolektiv a volejbal je přece jen součástí vašeho života skoro celou dobu, tak je těžké udělat finální rozhodnutí,“ popisuje rodačka z Bílovce důvody, které zapříčinily odklad konce kariéry. „Teď už ale věřím, že přišel můj čas, a že to bude zlatý konec.“

Finálová série se však musí obejít bez ní, během tréninku si poranila kotník, který ji do boje o zlato už nepustí. „Samozřejmě mě to mrzí, že nemůžu zasáhnout do posledních zápasů a holkám pomoct na hřišti, ale i zranění ke sportu patří,“ říká smutně olomoucká blokařka.

Volejbalových momentů, které jí zůstanou v paměti, je mnoho. „Ráda vzpomínám na všechny vypjaté zápasy v reprezentaci, evropské poháry na klubové scéně a všechno to cestování s holkama. Byla to fakt sranda, kolikrát taková tragikomedie,“ vzpomíná s úsměvem bývalá reprezentantka.

Uteklo to, teď se bude před domácím publikem loučit. „Těším se, že přijde plná hala. Doufám, že se nám sérii podaří ukončit právě na domácí palubovce. Naši věrní fanoušci i my si zasloužíme slavit vysněný titul doma,“ říká Sokolová.

Končí i kapitánka reprezentace

Nebude to však jediné loučení. Bohatou kariéru uzavře i legendární Napolitano Šenková, které nikdo ve volejbalových kruzích neřekne jinak než Šena.

„Nebude to jednoduché ustát, přece jen to hraju skoro třicet let. Rozhodovaní to je strašně těžké, ale skoro rok už pracuji na zkrácený úvazek. Práci nechci opouštět a dál už to nezvládám. Ráno práce, odpoledne na trénink a domů,“ vysvětluje. „Končím hlavně kvůli dětem. Uvědomuji si, že jsem hodně pryč a oni jsou vyloženě rádi za dny, kdy nemusím na trénink. Starší Marco hraje fotbal, trénuje třikrát týdně a nechci ho zanedbávat kvůli mému volejbalu. Chci si teď užívat jeho úspěchy i neúspěchy, aniž bych musela odjet z jeho zápasu, protože musím na trénink nebo zápas. O mladším Riccardovi ani nemluvím, to je mamánek,“ doplňuje rodačka z Uničova.

V Olomouci nastoupila poprvé za ženy v 16 letech. Později se mihla v pražském Olympu a zamířila do Itálie. Tam si kromě hraní volejbalu našla i manžela Bruna Napolitana. Po návratu z Itálie se vrátila dlouholetá reprezentační kapitánka do Olomouce. I přes svůj pokročilý volejbalový věk patří mezi klíčové hráčky výběru trenéra Jiřího Teplého. Výrazný podpis má pod triumfem v Českém poháru v roce 2017.

„Byl to nezapomenutelný zážitek. Po volejbalové stránce i ta atmosféra, která se během zápasu vytvořila,“ vzpomíná na epickou pětisetovou bitvu Napolitano, kdy před našlapanou halou skolily favorizovaný Prostějov. Dnes se nejspíš před olomoucké publikum postaví naposledy. „Atmosféru nám v Olomouci fanoušci dělají fantastickou, v ženském volejbale jsou u nás bezkonkurenční,“ rozplývá se „Šena“ Napolitano. „Přála bych si vyprodanou halu. Doufám, že to s lidmi zakončíme titulem,“ těší se.