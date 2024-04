Cíl splnily, jenže olomouckých volejbalistek bylo málo. Chtějí posílit

„My jsme se snažili minulé roky navázat na předchozí medailové úspěchy, což nás stálo spoustu sil a hlavně prostředků. Nyní už musíme na ekonomickou realitu adekvátně zareagovat a nastolit přísný úsporný režim. Dá se říct, že najíždíme na mód přežití,“ pověděl před sezonou předseda klubu Jiří Zemánek.

Úspory se projevily prakticky ihned. V klubu skončil trenér Martin Hroch a Zemánek angažoval na lavičku Jana Drešla, který předtím vedl Šternberk. Tým prošel rozsáhlou proměnou, v klubu zůstala jediná hráčka a Drešl hrál celou sezonu jen s osmi volejbalistkami. Když bylo potřeba, tým doplnily juniorky.

Možná i proto vypadly Olomoučanky stejně jako loni už ve čtvrtfinále. V regionálním klání prohrály s Prostějovem 0:3 na zápasy, třebaže dvakrát dorovnaly stav při vývoji 0:2 na sety.

„Celkově sérii hodnotím pozitivně, protože i když to byl souboj dle tabulky druhého se sedmým, tak to bylo velmi vyrovnané. Holky makaly, odjely to, ale tři měsíce v osmi lidech, to jsou vlastně od nich neskutečné výkony,“ ocenil po konci sezony Drešl.

Zmíněná obměna kádru mu a vedení ale nevyšla podle představ. „Nejlepšími hráčkami našeho týmu byly blokařky Wiktoria Nowaková a Michaela Nečasová. Ale od zahraničních hráček Artyšukové, Fedčukové a Shevkenekové jsme čekali více. Jak v celkovém bodovém, tak i v herním přínosu,“ zkritizoval Drešl.

Trenér olomouckých volejbalistek Jan Drešl

Olomouc nakonec v základní části skončila sedmá. „S předsedou klubu panem Zemánkem jsme si před sezonou stanovili za cíl šesté místo, což se splnit nepodařilo. Sice těsně, ale tak to je. Příčiny však byly objektivní, zdravotní výpadky hráček tam byly, kádr bude třeba posílit,“ cítí Drešl.

Od klubu bude před novou sezonu žádat posílení. „Vedení se musí zamyslet nad počtem hráček. Už jsme to probírali. Usilovně se na tom pracuje. Bude se řešit také realizační tým, v plánu jsou změny,“ sdělil Drešl. „Cílem je hrát určitě s širším kádrem. Na konkrétní plány ohledně umístění a bodů je však ještě příliš brzy.“