Tohle se nesmí opakovat, ví volejbalistky Olomouce po porážce od své „farmy“

Olomoučanky nevyhrály už třetí zápas po sobě, naopak Sokol Šternberk zvítězil poprvé v ročníku, čímž vyrovnal počet výher v základní části z uplynulé sezony. Šternberk loni trénoval Jan Drešl, který od začátku sezony sedí na lavičce Olomouce. Miroslav Jehlář mu v uplynulém ročníku dělal asistenta, a kvůli Drešlově nemoci stál také u zmiňované jediné výhry Šternberka, když v únoru porazil Ostravu 3:2.

I proto byla Olomouc favoritem střetnutí, čemuž napovídala i první sada, kterou hráčky VK Šantovka Olomouc UP opanovaly jasně 25:14.

Jenže pak se začaly dít věci. „První set byl jasně pro nás, naskočili jsme na Šternberk, plnili jsme vše a jasně jsme ho vyhráli. Ale Šternberk je velice houževnatý tým a opět to prokázal. Holky nasadily do hry srdce, neskutečně bránily. My jsme neskládali bodovky a to rozhodlo. Šternberk po špičkovém výkonu zaslouženě vyhrál,“ shrnul Drešl.

Šternberk následující sety zvítězil 26:24, 25:19 a 26:24. „Každý zápas začínáme zbytečně nervózně, většinou prohráváme 0:7 či 0:8. Pro nás je pak důležité si to říct, uklidnit se a začít hrát naši hru. Pak to začalo jít neskutečně. Asi jsme dnes Olomouc překvapily bojovností a dodržovaly jsme taktiku, to zřejmě rozhodlo,“ podotkla kapitánka hostujícího celku Aneta Weidenthalerová.

Šternberk a Olomouc jsou kluby, jež spolu úzce spolupracují, což se kromě letošní změně na trenérské židli nejčastěji projevuje hráčskými přesuny. Šternberk platí za pomyslnou akademii Olomouce, jenže o víkendu to na palubovce působilo přesně opačně.

„Rozhodla bojovnost Šternberka. My jsme s holkami v rozhodujících chvílích šetřily míče a selhaly jsme v útoku. Nedodržely jsme obranu, kterou jsme chtěly hrát.

Nehrály jsme agresivně a vymýšlely jsme blbosti. Nevím, proč jsme ve druhém setu přestaly hrát. Útočily jsme alibisticky, toto se nemůže stávat,“ zlobila se blokařka Olomouce Michaela Nečasová.

„Čekal jsme těžký zápas a po prvním setu jsem nevěřil, že to dokážeme otočit, protože už proti Olympu či Ostravě jsme si taky vybrali špatný set a už jsme se do toho nedostali. Kdyby domácí udrželi rychlost v kombinaci a nahrávkách, tak jsme si neškrtli,“ cítil kouč Šternberka Jehlář. „ale naštěstí pro nás Olomouc měla pár nevynucených chyb navíc a nám se dařilo srovnávat a dostat se do zápasu,“ doplnil.