Zůstala jediná volejbalistka. Olomouc má nový tým, trenéra, sponzora i cíl

Oslabení ambic?

Jistě, loni Olomoučanky vypadly už ve čtvrtfinále, kdy jasně nestačily na Prostějov. Pak tým opustil nejen trenér Martin Hroch, ale také všechny hráčky vyjma Adély Farské, dřív Borovcové.

Předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek dlouho hledal ekonomicky silného partnera, který by znovu umožnil mít ty nejvyšší ambice.

A ačkoli jej našel, upozorňuje: „Velmi pravděpodobně se hned nebudeme pohybovat na úplné špici extraligové tabulky. Nadcházející sezonu bereme tak trochu jako stabilizační a věříme, že i s pomocí nového a silného titulárního partnera vybudujeme solidní základy pro budoucí sportovní expanzi.“

Novým partnerem je olomoucká nákupní Galerie Šantovka, i proto budou Olomoučanky nastupovat pod názvem VK Šantovka Olomouc UP.

„Olomoucké volejbalistky patří tradičně k nejlepším v tuzemské soutěži a z hlediska počtu různých trofejí asi nemají mezi olomouckými kolektivními sporty konkurenci. Moc si vážíme toho, že můžeme být partnerem tohoto klubu a pomoct mu zlepšováním podmínek k dalším sportovním úspěchům,“ uvedla ředitelka Galerie Šantovka Michaela Mitáčková.

Nový trenér Jan Drešl, jenž do Olomouce přišel z nedalekého Šternberka, který loni skončil poslední, už s týmem absolvoval předsezonní turnaj Tomi-Remont Cup konaný v Olomouci. Vysokoškolačky skončily jako čtvrtý tým z pěti.

„Turnaj byl velmi náročný, protože jsme odehráli v osmi hráčkách čtyři zápasy za víkend. S výkonem děvčat jsem byl spokojený. Je vidět, že se tým sehrává a set od setu je to lepší. Pro mě je důležité, abychom se sehráli,“ konstatoval Drešl, jehož čeká náročná úloha.

„Věděl jsem, do čeho jdu“

Jeho tým má totiž momentálně pouze osm hráček. „Není to určitě snadná výzva, ale věděl jsem, do čeho jdu,“ podotkl.

„V přípravě jsme se snažili družstvo maximálně sehrát a najít jeho lídry. V útoku by se měly o body starat smečařky Šotkovská s Farskou, doplňovat je budou Ukrajinka Artyshuková s Polkou Nowakovou a blokařkou Nečasovou. Nahrávku má na starosti Kanaďanka Shevkeneková, v obraně věřím, že nám pomůže loni hráčka Sokola Šternberk, libero Barbora Chaloupková,“ jmenuje.

Nový trenér olomouckých volejbalistek Jan Drešl

Cíle jsou po takovém otřesu logicky skromnější než v minulosti. „Základním cílem bude postup do extraligového play off a vše ostatní bude otázkou aktuální formy, zdravotního stavu i štěstí. Tým, který se v Olomouci vytvořil, má své kvality, ale známe i jeho limity a potenciální rizika. Je pravda, že stavíme zcela nové družstvo a mým aktuálním úkolem je vytáhnout z něj jednoho či více lídrů, nalézt a dále rozvíjet individuální kvality hráček a co nejvíce je využít ve prospěch kolektivu,“ doplnil trenér.

Zda se to podaří, napoví už sobota. V uplynulé sezoně se Hanačky s Olympem Praha setkaly čtyřikrát – třikrát v extralize, jednou v poháru – a zvítězily pouze jednou.

Doma se poprvé představí o týden později. Ve sportovní hale UP přivítají v krajském derby Přerov.

„Máme docela těžký los. Potom přijde série se špičkou extraligy: doma Prostějov a venku tři těžké zápasy – vicemistr Šelmy Brno, mistrovské Královo Pole a Dukla Liberec,“ vyhlíží Drešl náročný start.