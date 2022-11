Beachvolejbalistky Nausch Sluková s Havelkovou svůj premiérový základ nevzládly

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková v prvním společném zápase podlehly na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Kapském Městě sedmým nasazeným Brazilkám Talitaové s Thamelaovou 18:21, 21:19 a 11:15. Do turnajového kolotoče naskočily Češky už po třech měsících spolupráce, aby nasbíraly co nejvíce bodů do světového žebříčku.