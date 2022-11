Nausch Sluková s Havelkovou skončily v premiéře v Kapském Městě deváté

V přímé bitvě o postup vyhlášené japonské obranářky několikrát zaskočily výrazně vyšší Češky na síti. Naopak Havelkové, jež se často radila se zkušenější spoluhráčkou, se na bloku tolik nedařilo. První set tak vyzněl jednoznačně pro druhé nasazené Japonky.

Ve druhé sadě se Češky brzy prohodily na síti a i díky několika blokům o sedm centimetrů menší Slukové nepříznivý průběh otočily. Japonky sice snížily na 11:12, ale Češky pětibodovou šňůrou znovu odskočily. Set nakonec s přehledem dotáhly k vítězství a vybojovaly druhý tie-break.

V něm Išiiová hned zkraje zatlačila servisem a Japonky získaly čtyři body za sebou. Náskok už si udržely, zápas ukončila smeč Havelkové do autu.

Češky odletěly do Jihoafrické republiky jako náhradnice pro kvalifikaci, ale po řadě odhlášek se dostaly přímo do hlavní soutěže. Nausch Sluková se na elitní světové turnaje vrací po červnovém porodu. Někdejší špičková smečařka v šestkovém volejbale Havelková, jež k variantě na písku přešla na jaře s vidinou olympijských her v Paříži 2024, sbírala první turnajové zkušenosti.