Polští volejbalisté na ME vyhráli také počtvrté, postoupí i Nizozemci

Volejbal

Zvětšit fotografii Nizozemský trojblok v zápase s Estonskem | foto: CEV

dnes 22:40

Volejbalisté Polska a Nizozemska mají po předposledním čtvrtém kole jistý postup ze skupiny D do osmifinále evropského šampionátu. Češi jsou stále na čtvrtém místě, což by je do play off také posunulo, ale před sebou mají dva zápasy. Klíčový bude čtvrteční duel proti Černé Hoře.

Polský tým po pondělní výhře nad českou reprezentací demonstroval svou sílu dnes proti Černé Hoře. Ta utrpěla v prvním setu ještě větší debakl a uhrála v něm jen deset bodů. Nizozemci dosáhli na třetí vítězství proti Estonsku (3:1), ve středu budou čelit Čechům v Amsterodamu od 20 hodin.

Třetí je v české skupině Ukrajina s bilancí 2:1, pátá Černá Hora má stejně jako svěřenci Michala Nekoly jednu výhru a tři body. Jistou účast v osmifinále už mají také Francie, Itálie, Bulharsko, Srbsko, Belgie, ruští obhájci titulu, Slovinci a Turci. Mistrovství Evropy volejbalistů hráno v Belgii, Francii, Nizozemsku a Slovinsku Skupina A (Montpellier):

Portugalsko - Řecko 3:1 (-19, 21, 23, 17)

Itálie - Bulharsko 3:1 (-22, 23, 21, 17) Tabulka Tým Z V P S M B 1. Francie 4 4 0 12:0 301:213 12 2. Itálie 4 4 0 12:3 362:292 12 3. Bulharsko 5 3 2 10:7 396:394 9 4. Portugalsko 4 1 3 4:10 299:339 3 5. Řecko 5 1 4 5:13 386:432 3 6. Rumunsko 4 0 4 2:12 278:352 0 Skupina B (Antverpy):

Španělsko - Rakousko 3:2 (23, -26, 23, -23, 11)

Belgie - Slovensko 3:0 (23, 20, 15) Tabulka Tým Z V P S M B 1. Belgie 4 4 0 12:2 327:270 11 2. Srbsko 3 3 0 9:1 246:196 9 3. Slovensko 4 2 2 6:9 316:343 5 4. Německo 3 1 2 5:6 231:231 4 5. Španělsko 4 1 3 6:11 361:385 3 6. Rakousko 4 0 4 3:12 302:358 1 Skupina C (Lublaň):

Severní Makedonie - Slovinsko 3:1 (24, 28, -19, 24)

Turecko - Bělorusko 3:1 (21, 24, -20, 19) Tabulka Tým Z V P S M B 1. Rusko 4 4 0 12:2 352:266 12 2. Slovinsko 4 3 1 10:4 356:301 9 3. Turecko 4 2 2 7:7 308:323 6 4. Severní Makedonie 5 2 3 7:11 409:445 6 5. Finsko 4 1 3 6:10 357:367 4 6. Bělorusko 5 1 4 6:14 404:484 2 Skupina D (Amsterodam):

Polsko - Černá Hora 3:0 (10, 17, 19)

Nizozemsko - Estonsko 3:1 (-22, 19, 19, 20) Tabulka Tým Z V P S M B 1. Polsko 4 4 0 12:1 325:235 12 2. Nizozemsko 4 3 1 9:4 310:277 9 3. Ukrajina 3 2 1 6:5 262:246 6 4. Česko 3 1 2 4:6 219:245 3 5. Černá Hora 4 1 3 4:9 248:318 3 6. Estonsko 4 0 4 2:12 321:364 0