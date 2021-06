Na ostravskou skupinu zářijového ME volejbalistů jdou do prodeje permanentky

Evropský šampionát se uskuteční od 1. do 19. září ve čtyřech zemích současně a v Ostravar Aréně je skupina B, v které jsou s Českem výběry Itálie, Slovinska, Bulharska, Běloruska a Černé Hory. Následně se zde odehrají čtyři osmifinálová a dvě čtvrtfinálová utkání.



„Bude to vyvrcholení oslav sta let českého volejbalu. Věřím, že si mistrovství Evropy v Ostravě všechny týmy opravdu užijí a že budou moci volejbaloví fanoušci dorazit na zápasy v co nejvyšším počtu,“ uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Otázkou je, kolik fanoušků se do hlediště začátkem září dostane. Počet míst závisí na vývoji koronavirové situace a v danou dobu platných hygienicko-epidemiologických nařízení vlády, která budou průběžně aktualizována. Nyní je povoleno 2500 diváků na den, ale v případě dobré situace by se mohla kapacita navýšit. „Věřím, že se nám podaří dojednat podmínky, abychom mohli naplnit padesát procent kapacity, což je téměř pět tisíc míst,“ řekl Pakosta.



„Fanoušci nás budou mít možnost vidět na vrcholné akci téměř po dvou letech a myslím, že už se nemůžou dočkat,“ uvedl univerzál reprezentace Jan Hadrava. „Doufám, že se nám podaří uhrát co nejlepší výsledek. Budeme se snažit, abychom byli na šampionátu v co nejlepší formě.“

Do prodeje jdou nyní přes síť Ticketportal permanentky „Česko“ na utkání domácího týmu (5 zápasů za 1200 a 1000 korun) a balíčky na všechna utkání skupiny a na vyřazovací boje. Samostatné jednodenní vstupenky a VIP vstupenky se začnou prodávat po zveřejnění kompletního programu základních skupin Evropskou volejbalovou federací CEV.