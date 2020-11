Liberečtí volejbalisté přenesli formu z poháru do extraligy, ženy padly

„Problém byl jen v prvním setu. Prohrávali jsme o pět bodů, ale pak to zkušenější hráči zklidnili a zápas jsme v pohodě dovedli k hladké výhře. Je dobře, že jsme v náročném programu ušetřili síly na další zápas a potvrdilo se, že máme vyrovnaný kádr, protože k výhře pomohli i mladší kluci Srb, Suda nebo Šábrt,“ řekl šéf VK Dukla Pavel Šimoníček.

Extraliga musí dohnat zápasové manko z koronavirové pauzy a do Vánoc se pojede v režimu dvojzápasů. Proto Liberečtí už dnes vyzvou doma v předehrávaném 11. kole v atraktivním přímém boji o 3. místo čtvrté Karlovarsko. Pro hráče Dukly to bude pátý zápas v deseti dnech, ale teprve první ve své hale. Předtím museli cestovat do Příbrami, rakouského Bleiburgu i Zlína. Utkání začne v 17.10 a vysílá ho ČT Sport.

Liberecké ženy prvně prohrály

Volejbalistky Dukly začaly sezonu výborně třemi tříbodovými výhrami, ale pak je zastavil koronavirus a poslední soutěžní duel odehrály 29. září. V sobotu Liberečanky opět do extraligy naskočily a v bitvě jediných dvou českých týmů v soutěži podlehly v parádním představení v Praze Olympu 2:3, přičemž první dva sety vyhrály.

„Po tak dlouhé pauze to byl výborný zápas. Zachránili jsme si první set, vyhráli druhý, ale třetí a čtvrtý už byly pro Olymp jednodušší, protože jsme přestali útočit a blokovat. Znovu vynikající sport to byl v tie-breaku, ale nezvládli jsme koncovku. Klíčová byla obrovská síla zkušených hráček Olympu, které už neudělaly chybu a rozhodly tento zápas,“ popsal kouč volejbalistek Dukly Libor Gálík, jehož celek je v neúplné tabulce čtvrtý.