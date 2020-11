Úvodní prohru volejbalisté Liberce napravili a slaví evropský postup

Ve dvojzápase 1. kola druhé nejvýznamnější evropské soutěže vyřadili pod vedením asistenta Vladana Merty rakouského mistra SK Zadruga Aich/Dob po výsledcích 2:3 a 3:0.

„Dobrá práce, pocity jsou jen pozitivní, protože postoupit v Poháru CEV dál mezi nejlepších šestnáct týmů byl náš jednoznačný cíl,“ pochvaloval si Michal Nekola, který své svěřence sledoval doma v přímých přenosech na internetu a přípravu vedl se svým asistentem na dálku.

„Potěšující je i to, že jsme v těch dvou zápasech využili téměř celého kádru, takže pro všechny hráče jsou to nové nasbírané zkušenosti. Jen blokaři to odtáhli ve dvou, protože Leikep měl neprůkazný test na koronavirus a do Rakouska nemohl stejně jako já odjet.“

Liberečtí přitom zahájili rakouskou misi v Poháru CEV nevalně. V úterním úvodním duelu totiž poměrně hladce prohráli první dva sety a ve třetím hned ztráceli v poměru 0:4. Jenže pak jakoby si zvykli na prostředí haly v Bleiburgu, zpřesnili hru a karta se rázem obrátila. hráči Dukly srovnali sady na 2:2, což je v pohárové matematice hodně důležité, ale tie-break pak přece jen prohráli nejtěsněji 13:15.

Druhý středeční duel, v němž byli vedeni jako domácí tým, už volejbalisté Liberce parádně odpálili hned od prvních míčů, domácí vůbec nepustili do hry a postup si osladili jednoznačným triumfem 3:0. K posunu do osmifinále by jim stačila i případná výhra 3:1, při vítězství 3:2 by přišel na řadu rozhodující zlatý tie-break.

„Bylo strašně důležité, že jsme vyhráli těžký třetí set prvního utkání. Tím se kluci chytili a i když těsně prohráli tie-break, hodně nahlodali sebevědomí domácích a ve druhém zápase už díky výbornému servisu, příjmu i útoku středem byli jasně lepší,“ řekl Nekola.

Podle pavouka nyní čeká Duklu běloruský Strojitel Minsk. V jakém formátu se ale osmifinále odehraje se nejspíš rozhodne příští týden. Kvůli pandemii koronaviru je ve hře i varianta, že se uskuteční skupiny za účasti čtyř týmů, které se odehrají ve třech dnech v jednom městě.

Po vítězném návratu z Rakouska musí volejbalisté Liberce rychle přehodit výhybku na extraligu, jež kvůli dohnání zápasového manka najíždí na režim dvojutkání. V neděli hraje Dukla ve Zlíně a hned v pondělí hostí Karlovarsko.