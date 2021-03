Trnková se o libereckém titulu dozvěděla se „zalepenýma“ očima

„Ráda bych titul vybojovala na hřišti, bylo by to pro nás příjemnější a lepší, ale je to titul a nechci ho shazovat oproti těm, co mám. Jsou to smíšené pocity, ale nebudu úplně zastírat, že nemám radost. To mám a máme všichni,“ přiznala blokařka Trnková, jež posílila volejbalistky liberecké Dukly vloni v létě.

Armádní klub zpod Ještědu se honosí prvním ženským extraligovým triumfem poté, co hlasování správní rady volejbalového svazu rozhodlo, že se kvůli covidu ruší play off. Liberecké hráčky byly vyhlášeny mistryněmi na základě prvenství v základní části o čtyři body před Olympem Praha. Kvůli karanténě dvou týmů a dalšímu s vysokým počtem nakažených se několik dnů řešilo, co se soutěží. „Kolovalo asi sto padesát různých variant,“ řekla 25letá nejlepší blokařka soutěže.

Rozhodnutí padlo o páteční půlnoci, kdy se otevírala obálka s hlasováním. „Měla jsem nutkání počkat, ale usnula jsem. Ráno jsem se vzbudila okolo sedmé a se zalepenýma očima jsem se to dozvěděla,“ popsala.

S Prostějovem zvítězila v letech 2017 a 2018, další rok uspěla po přestupu do Olomouce. Loni se kvůli koronaviru titul neuděloval a Trnková plánovala odchod do zahraničí. „Ale covid zamíchal úplně vším,“ připomněla. Pro další sezonu tehdy zvolila Duklu. „Měla jsem o tom jasno poměrně dlouho a nakonec jsem ráda, že to tak dopadlo.“

Za úspěchem libereckého týmu stojí podle Trnkové na prvním místě skvělá parta. „Fakt, že jsme kámošky, ligu nevyhraje, ale dělá to hodně,“ podotkla Veronika Trnková.

V herních činnostech Dukla vyčnívala v obraně. „Byla nadstandardní na síti i v poli a tyhle činnosti i ukazují, jak je tým silný vevnitř, jak spolu drží. To bylo pro nás klíčové.“

Vinou covidových omezení nemůže tým triumf oslavit. Hráčky dostaly pár dnů volno a sraz mají koncem března. „Předpokládám, že bude i nějaká oslava,“ doufá Trnková.

V Liberci má smlouvu na jednu sezonu, teď by ráda odešla do zahraničí. „Je to moje priorita, ale po loňských zkušenostech opravdu nedokážu říct, jak to bude. Modlím se za to, ale nic konkrétního teď nevím.“

Rozhodnutí o klubové budoucnosti nejspíš přijde během některého z reprezentačních srazů. Češky mají před sebou květnovou kvalifikaci ME, Evropskou ligu a v případě postupu evropský šampionát. „Čeká nás perné léto a věřím, že máme tým na to, abychom se tam dostaly. To je cíl,“ tvrdí opora čerstvých českých šampionek z Dukly Liberec Veronika Trnková.