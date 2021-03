Liberecký trenér: I když asi nikdo nechce získat titul takhle, hodně si ho ceníme

„Časem, až se rozkoukáme, bychom chtěli vyhrát český titul. Věřím, že se nám to jednou povede,“ nastínil tehdy odvážnou vizi trenér Josef Smolka mladší, který měl na starosti výběr hráček pro nový tým.



A letos volejbalistky Dukly Liberec opravdu premiérový mistrovský titul získaly!

Byť si k němu cestu neproklestily přes boje v play off, ale díky vítězství v základní části, což bylo stvrzeno v tajnému hlasování dvanáctičlenné Správní rady Českého volejbalového svazu na základě podkladů Asociace volejbalových profesionálních klubů žen a Sportovně technické komise.

Důvodem tohoto rozhodnutí je velké množství pozitivně testovaných hráček na covid v družstvech TJ Ostrava, VK Brno a Olymp Praha a fakt, že dva týmy jsou celé v karanténě. Reglement Mezinárodní volejbalové federace FIVB totiž nařídil národním federacím ukončit ligové soutěže do 18. dubna, tudíž by se play off žen nestihlo odehrát a bylo zrušeno (více na www.cvf.cz).

„Už před sezonou se rozhodlo a je to v oficiálním rozpisu soutěže, že pokud nebude možné důstojně dohrát play off, mistr ženské extraligy bude vyhlášen na základě pořadí po základní části,“ vysvětlil Pavel Šimoníček, šéf VK Dukla Liberec.

A základní část zvládly volejbalistky liberecké Dukly suverénně. Z osmnácti zápasů šestnáct vyhrály a prohrály dvakrát těsně 2:3 s Olympem Praha. V tabulce tak obsadily první místo o čtyři body před Olympem, třetí byla Olomouc. Ve čtvrtfinále play off pak Liberečanky jasně 3:0 na zápasy vyprovodily Přerov.



„Makali jsme celou sezonu, šli jsme si za tím, strašně jsme se těšili na vyvrcholení play off, protože vloni se vůbec nehrálo, a stejně jako ostatní týmy jsme měli vysoké ambice. Máme mistrovský titul podle výsledků základní části, kterou jsme vyhráli, a i když ho asi nikdo nechce získat takhle, tak si ho hodně ceníme. Pro liberecký ženský volejbal je první v jeho historii,“ řekl Libor Gálík, hlavní trenér volejbalistek Dukly Liberec a nových českých šampionek, který byl už před čtyřmi lety u zrodu nového týmu žen v roli asistenta.

Kam přijde volejbalistka Veronika Trnková, tam se slaví titul. Tak by se dala shrnout angažmá blokařky po návratu do extraligy. Po dvou titulech s Prostějovem a jednom s Olomoucí se nyní raduje z triumfu i v Dukle Liberec, i když k němu pomohlo zkrácení soutěže kvůli koronaviru. „Ráda bych titul vybojovala na hřišti, bylo by to pro nás příjemnější a lepší, ale je to titul a nechci ho shazovat oproti těm, co mám. Jsou to smíšené pocity, ale nebudu úplně zastírat, že nemám radost. To mám a máme ji všichni,“ řekla pro Trnková, 25letá nejlepší blokařka soutěže.