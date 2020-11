Liberecký restart: do Příbrami a pak hned do Rakouska

Volejbalisté liberecké Dukly zažívají opakovaný start do letošní sezony. První byl na začátku srpna, kdy zahájili letní přípravu. Druhý, když v její klíčové fázi vtrhl do kabiny koronavirus, celý tým musel do dlouhé, pro některé hráče až pětadvacet dnů trvající karantény, a do úvodu extraligy tak vlétl oslabený, bez tréninku i herní praxe.

A další restart je čeká díky rozjezdu extraligy dnes. Od půlky října totiž nesměli stejně jako ostatní celky trénovat v hale, do ní se mohli na nezbytnou herní přípravu s míčem vrátit až minulou středu.

„Je to opravdu hodně nestandardní začátek sezony, vlastně potřetí se rozjíždět, ale to samé co nás potkalo i většinu extraligových mužstev. Proto hlavně všem přeju, aby zdraví drželo, aby se už jen hrálo a hrálo. To potřebujeme všichni,“ tvrdí Michal Nekola, trenér volejbalistů Dukly.

Po zákazu vstupu do hal se Liberečtí připravovali po fyzické stránce na atletickém stadionu nebo doma podle instrukcí kondičního trenéra. Jeden přípravný zápas ale stačili odehrát.

„Naštěstí jsme blízko hranic s Polskem, kde ty restrikce nebyly takové, a v Lubinu jsme si zahráli proti Ústí nad Labem, a i to nám v té pauze hodně pomohlo. Od minulé středy už jsme konečně byli v plnohodnotném kontaktu s míčem v naší hale, ale přece jen je to krátká doba. Naši hráči jsou ale většinou hodně zkušení, tak věřím, že jsme se i za těch pár dnů do volejbalu zase dostali,“ řekl Nekola.

V rozjezdu extraligy narazí jeho svěřenci podle tabulky na nejlehčího možného soupeře. Příbram totiž získala ve čtyřech zápasech jediný bod a je poslední. Liberečtí naopak mají ze tří odehraných duelů bodů sedm a patří jim 4. příčka.

„Příbram ale vůbec nesmíme podcenit, ve své hale umí být hodně nepříjemná. Třeba v minulé sezoně jsme tam prohráli, takže do zápasu musíme vstoupit maximálně koncentrovaně, protože v téhle podivné přerušované sezoně může každý porazit každého,“ uvedl Nekola.

Hned večer po dnešním utkání v Příbrami, které začne v 17.00, naberou volejbalisté Dukly směr Rakousko, kde v Bleiburgu sehrají v úterý a ve středu oba duely 1. kola Poháru CEV proti SK Zadruga Aich/Dob.