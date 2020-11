Volejbalové kluby před restartem: testy za statisíce, debata o formátu soutěže

Několik týdnů nemohli hráči ani vstoupit do haly, souhra bude váznout. „Žádnou velkou formu neočekávám, jsme v hale teprve devět dní. Bude to hodně syrové. Ale osobně jsem velmi rád, že začneme,“ prohlásil kladenský trenér Milan Fortuník.



Volejbal obdržel oficiální posvěcení z ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek. Ihned poté se sešli zástupci klubů v online diskuzi a shodli se, že už v sobotu chtějí nastoupit.

„Dokud nejsem na hřišti a nebudou tam rozhodčí, tak tomu ani snad neuvěřím,“ dodal s úsměvem René Dvořák, trenér Českých Budějovic. „Trochu jsme se báli, že to tento víkend nestihneme a posune se to na příští sobotu. Nehráli jsme šest nebo sedm týdnů soutěžní zápas, určitě se těšíme,“ doplnil ho ostravský kouč Jan Václavík.

Jenže po počátečním nadšení přichází skok do reality. Do zápasu mohou nastoupit volejbalisté pouze s negativním testem na covid. Právě tohle je položka, která rozpočet klubů naruší. Vždyť jeden test vychází na 1400 korun, ale i více. Navíc platit bude pouze na 48 hodin.

Milan Fortuník v roli komentátora

„Nevím, zda to finančně zvládneme, pokud se budou testovat hráči dvakrát v týdnu. Doufám, že tam ještě bude nějaká diskuze,“ přál si Václavík z Ostravy. „Jedna sada testů nás vyjde na 25 až 30 tisíc korun,“ dodal Fortuník z Kladna.

I proto v současné době Český volejbalový svaz uvažuje nad tím, že by se hrály za týden dva zápasy ve dvou dnech. A to například v pátek a v sobotu, aby se stihla požadovaná lhůta hodin na jeden test. „Zatím se řeší pouze sobotní kolo, o dalším rozpisu budeme ještě diskutovat. Kluby se přiklání k tomu, aby z finančních důvodů zvládly dva zápasy na jeden test,“ popsal situaci Dvořák z Jihostroje.

„Myslím, že by to mohlo jít. Jsme adaptabilní, chceme, aby se hlavně hrálo. Hráči dělají, co mohou,“ řekl trenér Tomáš Pomr z týmu Lvi Praha.

Finální formát programu se schválí v příštím týdnu. Pokud však budou dva zápasy ve dvou dnech, na volejbalisty čeká velmi náročná sezona.

Volejbalisté Lva Praha, vlevo je trenér Tomáš Pomr.

„Je potřeba si uvědomit, že dlouhá přestávka bez řádného tréninku je pro hráče velkým problémem. Hrozí jim například svalové zranění, potíže se zády,“ dodal Fortuník. Dva zápasy ve dvou dnech by byl zcela jiným režimem v UNIQA Extralize. „A hlavně ten druhý zápas v řadě by byl bez odpočinku a větších taktických příprav,“ dodal Dvořák z Jihostroje.

Kdo prodělal covid, ušetří

Alespoň s jednou finanční úlevou mohou volejbalové kluby počítat - test nemusí absolvovat ten, kdo si koronavirem prošel v posledních 90 dnech.

„Jsme rádi, že se do toho zahrnula tato lhůta. U nás se do ní vejde šest hráčů, určitá úspora to je,“ dodal trenér Pomr z pražskému týmu.

Například v Kladně nemusí na test čtyři nebo tři hráči. „Ti ale karanténu prodělali na přelomu srpna a září, takže za chvíli jim výjimka bude končit,“ konkretizoval Fortuník. To Jihostroj jich má z 15 lidí promořených sedm. „Začátkem prosince už ale budou muset na testy všichni,“ podotkl Dvořák.