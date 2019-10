V nové sestavě a s novým kapitánem. A Karlovarsko začalo skvěle

Do své šesté extraligové sezony vstoupili volejbalisté, stále ještě mladého klubu, s velkou pompou a snahou napravit až páté místo z jarního play off. Považte, nejhorší výsledek v historii klubu „až“ pátí v extralize.



Ambice jsou ale úplně někde jinde a hned na úvod to pocítil Zlín.

„Hráli jsme zcela určitě s jedním z nejtěžších soupeřů a ještě na jejich půdě,“ poznamenal jeho trenér Roman Macek.

Cíle jasně dané

Karlovarský tým udržel některé své opory a rozšířil kádr o kvalitní domácí i zahraniční hráče. Do klubu přišli blokař se zkušenostmi z přípravy kanadské reprezentace Marc Wilson, účastník mistrovství Evropy, slovenský smečař Marcel Lux, a především vítěz Champions League, držitel celkem deseti titulů z Česka, Polska a Německa, někdejší první nahrávač národního celku Lukáš Ticháček. Cílem mužstva je vrátit se na medailové pozice a úspěšně reprezentovat český volejbal a Karlovarský kraj v prestižním evropském Challenge Cupu.

Už v přípravě na sezonu to vypadalo, že by se to mohlo podařit. Karlovarsko vyhrálo dva ze tří velmi silně obsazených turnajů. Ale.

„Přípravné turnaje se s ligou nedají vůbec srovnávat, protože emoce, nasazení, adrenalin tam nejsou takové jako v soutěžním zápase,“ upozorňuje nový karlovarský kapitán Filip Rejlek.

V úvodu nervozita

Duel se Zlínem od začátku nebyl žádná pohoda. Karlovarsko vyhrálo první set těsně 25:23 a druhý 25:19.

„První dva sety byly dosti nervózní, což je pochopitelné, když se jedná o úvodní utkání sezony,“ všiml si Rejlek.

Karlovarsko předstoupilo poprvé před své fanoušky v nové sestavě a s novým kapitánem.

„Pár hráčů bylo nervóznější než by bylo zdrávo, ale dokázali jsme se z toho vzpamatovat, trochu jsme to zdramatizovali pro diváky v koncovce prvního setu, ale chválím, že jsme to udrželi a získali tři body, což byla trochu povinnost,“ doplnil karlovarský kapitán.

„První dva sety nám vždy utekla jedna série soupeře na podání. V prvním setu to bylo při podání Vojty Patočky a v druhém to velmi slušně rozjel Lukáš Ticháček,“ přidal jeho zlínský kolega Michal Čechmánek.

Kapitán nejvíc bodoval

Právě Filip Rejlek, jako správný kapitán, nasázel nejvíc bodů týmu i v zápase, čtrnáct. O jeden méně přidal Lukáš Vašina a desetkrát bodoval Marcel Lux. S nimi se na palubovce ještě představili libero Daniel Pfeffer, jediný pamětník vstupu Karlovarska na volejbalovou mapu a služebně nejstarší hráč, a Marc Wilson, Lukáš Ticháček a Vojtěch Patočka.

Všechny pozorně sledovalo na osm stovek diváků, přesně 786.

„Důležitý vstup do sezony, samozřejmě se projevilo, že se jedná o první zápas a byli jsme trochu zabržděni. Postupem zápasu se to rozjíždělo a už jsme to dobře drželi ve svých rukách. Děkujeme fanouškům a těšíme se na další kolo,“ přidal hodnocení trenér Jiří Novák.

„Třetí set byla jen otázka, kdy nám domácí odskočí o více jak pět bodů a pak si už dělali co chtěli,“ uznal kapitán Zlína Michal Čechmánek.

Karlovarsko roli zvládlo

Kromě Karlovarska potvrdil v úvodním extraligovém kole roli favorita také Liberec, naopak Kladno vstoupilo do sezony porážkou. V domácí hale Orli podlehli v pěti setech Lvům z Prahy a s tímto soupeřem neuspěli poprvé po devíti letech.

Obhájce stříbra Liberec po prohraném úvodním setu otočil zápas s Ústím nad Labem.

Kladenští hráči byli proti posíleným Lvům vždy o set pozadu a tie-break ztratili 10:15. Slovinský univerzál v dresu vítězů Matej Mihajlovič se vrátil do české soutěže 23 body, před pražským týmem totiž v sezoně 2014/15 působil v Karlovarsku. Kladnu nová posila, bývalý brněnský univerzál Stefan Okošanovič k výhře nepomohl, byť nasbíral 27 bodů.