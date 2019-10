Karlovarsko hostí Zlín. Trenér si chválí: Hráče nemusím burcovat

Celek Karlovarska je kompletní jen dva týdny, kouč Novák má totiž v kádru účastníky mistrovství Evropy, blokaře Vojtěcha Patočku a slovenského smečaře Marcela Luxe. I bez dvojice reprezentantů ale tým uspěl v přípravě proti největší domácí konkurenci.

„Příprava dopadla podle našich představ, odtrénovali jsme, co jsme chtěli, vyhýbala se nám zranění a výsledky v přípravě nebyly špatné,“ pochvaloval si Novák. „Teď bude nejdůležitější, aby hráči předvedli výkony z přípravy i v extralize.“

Úvodní soupeř Karlovarska má za sebou neúspěšnou sezonu, v níž marně bojoval o účast ve vyřazovací fázi extraligy. Přesto zůstal kádr Zlína v letním období téměř beze změny. „Nějaké informace o Zlínu máme, víme hlavně to, že kromě postu nahrávače ten tým nedoznal zásadních změn,“ potvrdil kouč.

„Myslím, že by mělo platit to, když nastoupíme do zápasu agresivně a ukážeme, kdo je doma pánem. A takové to klišé, jít dobře od servisu, odtáhnout je od sítě a z těch standardních situací je ubránit.“

Vedení klubu připravilo pro příznivce Karlovarska atraktivní sobotní program. Hned po skončení zápasu odstartuje na hrací ploše volejbalový happening, společné setkání hráčů s fanoušky. Utkání prvního kola volejbalové extraligy Karlovarsko – Zlín hostí Hala míčových sportů od 18 hodin.