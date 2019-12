Deprimující, užírá ústeckou oporu Kořínka série deseti porážek

S pohárem to byla už desátá porážka v řadě. Co se děje?

Na všech leží deka. Na vedení, které nám začalo vyhrožovat (pokutami), ale ten krok chápu. Na trenérovi, který je naštvaný. A na nás hráčích, my jsme naštvaní nejvíc. Trápí mě to. Stojí to za houby, musíme se z toho dostat. Jedním vyhraným setem, jedním uhraným důležitým balonem. Už jsem to v Ústí zažil a vím, jak složitě se z toho mužstvo hrabe.

Kde se to zvrtlo? Vždyť do sezony jste nevstoupili špatně.

Možná smolně prohranými sety. Začalo to ve Zlíně a už se to s námi veze. Musíme změnit přístup na tréninku, i když nemyslím, že je špatný. Nahlodané je sebevědomí. Někdo musí mít koule vzít to na sebe. Začíná to u nás zkušenějších, nemůže to táhnout Kasan v 21 letech.

Přitom klub funguje a kádr je aspoň podle jmen nabitý, ne?

Ano. Letos je liga vyrovnaná. Jak nahoře, tak u nás dole. Je to o jednom zápase a jste zase výš, ale my ten jeden zápas potřebujeme uhrát. A kde jinde než doma, kde nás lidi ženou. Hostíme Zlín, Beskydy, to jsou povinné body. Jinak nemůžeme hrát nic. Nechceme baráž, budeme bojovat.

Jak vám pomáhají cizinci?

Lidsky jsou fajn. Herně jim my Češi občas moc nepomáháme, i oni se s tím musí srovnat sami. Parraguierre je v chilském nároďáku, má šanci na olympiádu. Američan Melcher je výborný přihrávač, musí trochu zlepšit nahrávku, ale je mladý. Srb Januzovič skvěle přihrává a útočí.

Není problém v souhře?

Někdy to skřípe, ale to skřípe v řadě týmů, které mají plno nových hráčů. Je to o mentální stránce. Nemyslím si, že je tady někdo z nás špatný volejbalista. Je to o hlavě.