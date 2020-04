Novotný o volejbalové extralize: Hlavní bylo vše bezpečně ukončit

„Pro nás je to složitá věc, ale jsme rádi, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo,“ říká o rozhodnutí volejbalového svazu Jakub Novotný, předseda VK ČEZ Karlovarsko.

Jak jste reagoval na rozhodnutí, že mistrovský titul se letos udělovat nebude?

My jsme samozřejmě chtěli být mistři, moc jsme o to chtěli bojovat. Nicméně v současné situaci, při tom všem, co se děje kolem, jsme i my nakonec byli pro ukončení a stanovení pořadí po předposledním kole základní části. V té chvíli pro nás bylo podstatné hlavně to, abychom naše hráče mohli vyexpedovat domů a všechno bezpečně ukončit. Pro nás je to samozřejmě složitá věc, ale jsme rádi, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo.

Máte v kádru čtyři cizince, obešel se jejich odjezd domů bez komplikací?

Bylo to obrovským způsobem dobrodružné, speciálně u Wilsona. Ten měl let do Mnichova, který mu ve stejný den zrušili, takže musel do Londýna, tam noc přespat, pak teprve do Kanady. Nakonec jsme rádi, že se nám to všechno podařilo udělat tak, jak jsme chtěli, a kluci jsou v bezpečí.

Jak budete řešit vyplácení hráčů za zkrácenou sezonu?

My obezřetně mapujeme situaci, protože ekonomika, to bude druhá fáze. Zatím jsme se s hráči určitým způsobem domluvili na dokončení této sezony, ale do budoucna to bude velký problém, protože nevíme, co se bude dít. Situaci budeme samozřejmě konzultovat i s našimi partnery.

Vývoj pandemie koronaviru zasáhl v Evropě všechny klubové soutěže. Je možné se některým z modelů řešení této situace inspirovat?

Je velmi zajímavé sledovat, jak na to každá země, každá liga reaguje jinak. Například Němci, Rakušané, Slováci reagovali tak jako my velmi rychle. Belgičani svou ligu zrušili, právě proto, aby mohli hráče dostat domů.

Jiné je to ale v Itálii, která se stále vyhýbá ukončení soutěže.

Ano, tam se stále neví. Některé kluby dokonce trénují, což mi přijde velice zvláštní, ale budiž, je to jejich styl. Poláci váhali, ale tento týden soutěž také ukončili. Takže je to v Evropě tak půl na půl, a proto jsem rád, že naše Asociace volejbalových klubů i federace rozhodly tak, jak rozhodly, protože nám všem to ušetřilo podle mého názoru spoustu problémů.