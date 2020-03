Karlovarsko zvládlo v Ostravě tři koncovky a má jisté první místo

„Byl to boj. Ostrava celkem dobře odpřihrávala naše servisy. Nebylo to pro nás jednoduché i vzhledem ke středě,“ připomněl karlovarský trenér Jiří Novák vyřazení ve čtvrtfinále Poháru CEV s tureckým Spor Toto SC Ankara po zlatém setu. „Měli jsme za sebou jen jeden trénink, takže technických nedostatků tam bylo dost, ale nejdůležitější je výhra, čímž jsme si pojistili první místo před play off. To je pro nás nejdůležitější.“



Podobně hovořil karlovarský kapitán, univerzál Filip Rejlek. „První příčka bude velmi důležitá,“ upozornil. „Chválím náš tým, protože první set se pro nás nevyvíjel příznivě.“

V něm Ostravští vedli 24:21, načež promarnili čtyři setboly a prohráli 25:27.

„Důležité bylo, že jsme zůstali koncentrovaní a věřili ve výhru. Ta koncovka se hodně podepsala na zápase,“ prohlásil Filip Rejlek.

Ostatně všechny čtyři sety rozhodovaly vyrovnané koncovky a tři zvládli Karlovarští.

Ostravští volejbalisté Blazej Podlesny, Oliver Sedláček a Jakub Ihnát (zleva) se snaží zastavit útok karlovarského Lukáše Vašiny.

„Byli jsme hostům víc než vyrovnaným soupeřem až na poslední dva tři míče tří setů...“ povzdechl si ostravský trenér Jan Václavík. „Závěry setů jsme měli dvakrát třikrát dobře rozehrané, ale nedocvakli je.“

Ve druhé sadě Ostrava otočila stav z 21:22 na 23:22, ve čtvrtém dotáhla z 20:23 a 22:24 na 24:24. A nic.

„Ve všech třech koncovkách jsme nesložili balony a tím jsme trochu ztratili sebevědomí. V této sezoně se nám to stalo už mockrát,“ uvedl ostravský kapitán, smečař David Janků.

„Ale už naposledy,“ usmál se s nadějí v hlase trenér Václavík.

„Takové vypjaté zápasy rozhodují právě závěrečné balony a v těch jsme byli lepší, i když Ostrava byla velmi zdatným protivníkem,“ podotkl Filip Rejlek.

Zatímco Karlovarští už o první místo nepřijdou, Ostravští mají jen nepatrnou naději na přímý postup do čtvrtfinále. „Šestí můžeme být už jen teoreticky,“ uznal Jan Václavík.

Šesté Kladno v závěrečném kole hostí poslední Ústí nad Labem a sedmá Ostrava hraje v Odolené Vodě, která na Ostravské ztrácí jen dva body stejně jako Příbram, která základní část zakončí v Brně.

„Mrzí nás, že jsme už odkázaní na výsledky dalších zápasů, nemáme boj o šestou příčku ve vlastních rukách a los pro nás nevypadá příznivě. Ale výkonnostně jdeme nahoru. Když nám to vydrží, předkolo zvládneme,“ věří Jan Václavík.

V předkole play off se utkají týmy na sedmém až desátém místě.