Havelková a život naplněný ambicemi: V Rusku chceme vyhrát všechno

Jedna z největších postav českého ženského volejbalu současnosti. Kariéru začala ve dvanácti letech v TJ Lokomotiva Liberec, kde hrála do roku 2005, kdy přestoupila do Slavie Praha. O dva roky později odešla za svým volejbalovým snem do Itálie - nejdřív do Sassuola a následně do klubu Yamamay Busto Arsizio, kde získala první tituly v evropské lize. Z Itálie v roce 2012 pokračovala na své první angažmá do ruské ligy, do týmu Dynamo Krasnodar. Po dalších sezonách strávených v Itálii, Turecku, Polsku a Číně letos působí druhým rokem v barvách Dynama Moskva, s nímž by ráda získala titul ve volejbalové Lize mistrů, která je zároveň poslední z evropských trofejí, které jí ve sbírce chybí. Mezi její největší úspěchy patří druhé místo v Lize mistryň, dva tituly v Poháru CEV a Superpoháru, výhra v Challenge Cupu, nebo 8 titulů volejbalistky roku v Čechách i zahraničí.