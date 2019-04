Volejbalistka Havelková už má titul i z Ruska. Slavila s Dynamem Moskva

Třicetiletá liberecká odchovankyně vyhrála během bohaté kariéry také další špičkové soutěže - italskou a polskou ligu. V Bustu Arsiziu prožila úspěšná léta a získala i Pohár CEV. Mistryní Polska se stala před třemi lety s týmem Chemik Police.

Angažmá v Dynamu pro ni bylo návratem do ruské superligy po sezoně v Krasnodaru, hrála také v Turecku a Číně. České palubovky opustila v roce 2007, když ze Slavie odešla za svým snem do Itálie. Do moskevského klubu zamířila čtyřnásobná česká volejbalistka roku loni v létě z Monzy. Ve sbírce má také Italský a Polský pohár a Vyzývací pohár s Krasnodarem v roce 2013.

Dynamo ve finálové sérii porazilo Kaliningrad 3:0, 3:2 a 3:0 na zápasy.