Výhra nad top týmem? Zaprášená éra. Ale teď se v Ústí zase dočkali

„Ta éra rovnocenných konfrontací s top týmy už je hodně zaprášená. V Ostravě jsme vyhráli naposledy snad před osmi lety, s Českými Budějovicemi možná před devíti za éry Habra s Moníkem. Ze současného kádru to už nikdo nepamatuje. Tahle výhra by snad mohla být náznakem nějaké změny, ale musíme dál vystupovat skromně a potvrzovat to v dalších zápasech,“ krotí euforii ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Zápas v Ostravě ovšem Ústí zvládlo parádně.

„Po jasné porážce s Karlovarskem a jasné výhře Ostravy nad mistrovskými Budějovicemi 3:0 jsme na zápas neodjížděli moc optimisticky, spíš jsme tam nechtěli udělat ostudu. Ovšem soupeře jsme zaskočili trpělivou bezchybnou hrou, plachtícím servisem i výbornou obranou. Zápas se lámal ve druhém setu, kdy jsme v koncovce ztráceli čtyři body, ale ještě jsme to dokázali otočit na 31:29. Pak už na nás Ostrava nenašla žádnou protizbraň,“ líbilo se Přikrylovi. „Přinutili jsme soupeře k chybám, vyhráli jsme zápas kvalitou, v žádném případě to nebylo jen o štěstí.“

To uznali i poražení favorité. „Dostali jsme strašně přes hubu. Takhle nemůžeme hrát. Doufám, že teď přijde vystřízlivění a takový výkon už nebudeme opakovat. Gratulace pro Ústí, hrálo skvěle,“ smekl ostravský kapitán David Janků.

Ústí je po šesti odehraných zápasech sedmé s bilancí tři výhry - tři porážky. „Původně jsem si myslel, že se navzájem může porážet tak prvních šest týmů, bude to spíš prvních deset, když vidím, jak je to vyrovnané. Dostat se do play off přes elitní šestku bude strašně složité a nic na tom nemění jedna velká výhra,“ uvědomuje si ústecký šéf.