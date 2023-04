Budějovičtí volejbalisté čekají ve sportovní hale od fanoušků peklo

Oba dva celky se ve finále domácí nejvyšší soutěže ještě nikdy nepotkaly. V semifinále už ale ano, vloni právě Lvi Jihočechy vyřadili. Jihostroj chce letos získat svůj už jedenáctý mistrovský titul, pražští Lvi sahají po prvním.

Finálová série Jihostroj – Lvi pondělí 17 hod.

Lvi – Jihostroj čtvrtek 17 hod.

Jihostroj – Lvi neděle případně

Lvi – Jihostroj 3. 5.

Jihostroj – Lvi 6. 5.

Podle kapitána Českých Budějovic Martina Kryštofa to každopádně nebude nevyzpytatelná série. „S klukama ze Lvů se známe hodně dlouho. Jediné, co pro nás možná bude novinkou, že mají nového smečaře z Brazílie Soarese, jeho styl moc neznáme,“ říká libero Jihostroje a jeho nejzkušenější hráč.

Zajímavostí celého finále bude i složení kádru pražského celku. V něm působí hned tři volejbalisté, kteří prošli českobudějovickým Jihostrojem. Diváci si hodně oblíbili ukrajinského blokaře Valerie Toduu, budějovickým odchovancem je i blokař Martin Tibitanzl a ještě v minulé sezoně v dresu Jihočechů působil kanadský univerzál Casey Schouten. Ti všichni se budou chtít proti svému bývalému klubu jistě vytáhnout.

Českobudějovický trenér Vojtěch Zach

„Mohou jim pomoci loňské zkušenosti z finále play off (Lvi prohráli s Karlovarskem, pozn. red.), nejsou to žádná ořezávátka, jeden hráč vedle druhého jsou zkušení. Myslím si, že řada z nich má za sebou už i těžké momenty v kariéře. Finále s Prahou rozhodně žádná sranda nebude,“ varuje Martin Kryštof. To je jisté i s ohledem na letošní vzájemná klání. „Lvi mají dobré hráče, kteří jsou vysocí a mají dobrou útočnou sílu. Jejich hlavní zbraní bude servis, takže pro nás bude důležité se na toto kvalitně připravit,“ navazuje hlavní trenér Jihostroje Vojtěch Zach.

Co naopak může hrát při vrcholu sezony ve prospěch mnohonásobného mistra extraligy z Budějovic? Jedním z bodů může být psychika. Jihostroji pomůže ubojovaný pátý semifinálový zápas v Liberci. „Tie-break rozhodl o tom, jestli nakonec skončíme první, nebo třeba čtvrtí v celé soutěži. Extraliga se srovnala, vždyť první dva týmy po základní části jsou ze hry o titul, což samo o sobě vypovídá o kvalitě soutěže,“ zmiňuje Kryštof, který v Budějovicích působí od roku 2015 a zdá se, že toto bude jeho poslední sezona na jihu Čech.

Byť na startu ročníku nebyly Budějovice velkým favoritem a ani v semifinále, účast ve finále Martin Kryštof jako nadplán nebere. „Když už člověk do sezony jde, chce hrát o co nejlepší umístění. A když jsme měli problémy, zvedli jsme se. Teď by nám ohromě mohla pomoci série s Libercem,“ doufá libero Jihostroje.

Díky lepšímu poměru setů se v posledním utkání základní části Jihostroj dostal na třetí místo právě před Pražany. Tím pádem si Jihočeši zajistili start finále na domácí palubovce. A to bude další velká zbraň Budějovic, což se už prokázalo v semifinále s Libercem. „Začínáme doma a už teď si dovolím říct, že to v hale bude peklo,“ usmívá se Martin Kryštof. Má pravdu, lístky na dnešní první duel rychle mizí. „Domácí hala je výhoda, která může být rozhodující,“ potvrzuje Kryštofova slova kouč Zach. Ve sportovní hale by se totiž hrálo i případné páté a poslední finálové utkání.