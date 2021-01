České Budějovice po výhře v šlágru nad Libercem opět vedou extraligu

Jihočeši se opírali o výborný servis a první set byl jejich jasnou záležitostí, ve druhém ale nezvládli koncovku. Hrál se špičkový volejbal, ale za delší konec provazu už tahali domácí. Exceloval kanadský univerzál Casey Schouten, důležitým článkem budějovického týmu byl Filip Stoilovič, který výborně přihrával i zakončoval a ovládl statistiku zápasu s 22 body.

Útok Severočechů držel Tomáš Kriško, který odvážně smečoval ze všech pozic, ale nestačilo to a už v jedenáctém zápase za sebou zvítězil ve vzájemných zápasech domácí celek.

„Domácí tým mívá v našich vzájemných duelech lepší servis, tak to je. Proto v domácí hale lépe bráníme. Bylo důležité, jak jsme do utkání vstoupili. Schouten se na začátku sezony trochu rozkoukával, ale teď předvádí to, co od něho očekáváme a chceme,“ řekl trenér Českých Budějovic René Dvořák.

„Rozhodl servis, domácí v něm byli důraznější. Vytvořili si víc bodových příležitostí. My potřebujeme zapracovat na obraně v poli, také musíme předvádět stabilnější výkony,“ konstatoval liberecký Michal Nekola.

UNIQA extraliga volejbalistů 17. kolo České Budějovice - Liberec 3:1 (13, -22, 19, 22)

Nejvíce bodů: Stoilovič 22, Schouten 20, Mach 11 - Kriško 13, Šulista 11, Veselý 9.