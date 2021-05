Další česká volejbalistka míří do Německa, Hodanová bude hrát v Cáchách

Volejbalistka Eva Hodanová je po Kateřině Valkové další českou reprezentantkou, která opouští domácí extraligu a vrací se do Německa. Smečařka Hodanová odchází z pražského Olympu do bundesligového týmu Ladies in Black Cáchy.