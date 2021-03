Dvakrát 3:0. Týmy volejbalové Dukly Liberec vlétly do play off suverénně

Úvodní díl včerejšího volejbalového dvojzápasu v hale Dukly obstaraly ženy. Favorizované Liberečanky, vítězky základní části extraligy, předvedly na startu play off soustředěný výkon a podle očekávání porazily po dlouhodobé části osmý Přerov jednoznačně 3:0.



„Vstoupili jsme do play off, takže jsme samozřejmě nechtěli ponechat nic náhodě. Máme první vítězství a jedeme dál,“ řekl Libor Gálík, trenér libereckého týmu žen.

Po prvních dvou suverénně vyhraných sadách zvítězily hráčky Dukly ve třetí „jen“ 25:21 a Gálík nebyl v závěrečných fázích utkání s výkonem příliš spokojen.

„Poslední set ukázal, že i Přerov má svoji kvalitu a sílu na to, aby nás potrápil. Dobrá nebyla naše hra na bloku, moc míčů jsme neubránili, přitom právě v tom bychom měli nad Přerovem víc vynikat. To je potřeba zlepšit, protože v play off jdou zápasy strašně rychle za sebou a v dalších fázích by se nám to mohlo vymstít. Pokud chceme se silnými týmy uspět, tak blok je jedna z těch individuálních činností, které musíme zlepšit,“ tvrdí Gálík.



Podle dohody klubů pokračuje čtvrtfinálová série mezi Libercem a Přerovem druhým zápasem už dnes a to opět v hale Dukly. Duel začne v 18.00.

Liberečtí zvládli první duel i bez zraněného Kovalčuka

Po ženách nastoupili na palubovku ve své hale volejbalisté Liberce, kteří do čtvrtfinále play off prošli z třetí příčky po základní části, a po nedávném triumfu v Českém poháru potvrdili dobrou formu i pohodu. Soka z Ostravy, jenž skončil v tabulce extraligy šestý, pokořili bez ztráty setu.

„Výhra tři nula je super, dobrý vstup do série je vždycky důležitý, ale zase tak jednoduché to nebylo. Ostrava nás chvílemi tlačila na servisu, jak jsme očekávali, ale byli jsme trpěliví, v útoku jsme za celý zápas udělali jen dvě chyby a k tomu nám výborně fungovala obrana. Ta nám zápas vyhrála,“ pochvaloval si kouč Dukly Michal Nekola.

Před startem play off přitom potkal jeho tým problém: zranil se Ukrajinec Kovalčuk, letošní jednička na důležitém postu nahrávače. „V závěru finále poháru dostal do palce na ruce míčem, zápas sice dohrál, ovšem vyšetření ukázalo větší zranění. Možná ale ještě stihne do čtvrtfinále naskočit,“ přiblížil trenér Nekola.



Druhý režisér liberecké hry Srb ale Kovalčuka včera nahradil výtečně. Kromě kvalitní distribuce nahrávek dostával soupeře pod tlak také díky skvělým servisům a připsal si dokonce i tři esa. „Jirka Srb má zase jiné přednosti ve hře než Kovalčuk a zvládl to výborně. Každopádně je velice důležité, že máme dva kvalitní a vyrovnané nahrávače,“ konstatoval Michal Nekola.

Série pokračuje tuto neděli v Ostravě, zápas začíná ve 20.15 a vysílá ho stanice ČT Sport.