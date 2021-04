Volejbalová reprezentace trénuje v Budějovicích, chystá se na Slováky

Tým vede jako trenér Jiří Novák, zároveň kouč Karlovarska. „V jarní části budeme trénovat v Českých Budějovicích a Hradci Králové, odehrajeme přípravná utkání se Slovenskem a Rakouskem. Poté začne Golden European League a v ní nás čekají minimálně dva turnaje v Bělorusku a Portugalsku. Od druhé poloviny července začne příprava na domácí mistrovství Evropy a místa budeme střídat,“ zmínil Novák pro web Českého volejbalového svazu.



Do sportovní haly se národní tým přesunul poté, co v Jablonci obsadilo tamní halu očkovací centrum. Novák také nastínil, jaké jsou cíle týmu pro nadcházející sezonu. „V Golden European League chceme postup do Final Four a na mistrovství Evropy projít ze skupiny,“ velí.

V úterý dopoledne Jiří Novák se svými asistenty Martinem Kopem a Mauriciem Paesem rozdělil palubovku na tři sektory, ve kterých hráči pilovali mimo jiné blokařská cvičení.

Ze stříbrného českobudějovického týmu si kouč do přípravného kempu pozval smečaře Petra Michálka a blokaře Josefa Poláka. Do sportovní haly se po roce vrátil i budějovický odchovanec a univerzál Marek Šotola, který má za sebou svou první sezonu ve Francii.

Z mistrovského celku Karlovarska reprezentaci doplnila čtveřice hráčů - blokař Vojtěch Patočka, libero Daniel Pfeffer, smečař Lukáš Vašina a univerzál Patrik Indra.

„V týmu zatím žádné změny dělat nemusím, uvidíme, jestli nám s nominací zamíchá testování. Ani hráči z české extraligy nemají žádné zdravotní problémy. Času nazbyt moc není, začneme trénovat naplno a případné trable budeme řešit individuálně,“ má jasno Novák.

V Nitře se Češi utkají s domácím výběrem v pátek a v neděli. V pátek 14. května přivítá národní tým v Budějovicích Rakousko.