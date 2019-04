Dvě hodinové porady, popsal klíč k úspěchu budějovický smečař Michálek

Ve středu Jihostroj na své palubovce porazil Ostravu 3:0 po setech 25:16, 25:19 a 25:18 a vede v sérii hrané na tři vítězné zápasy 1:0. Lídr základní části volejbalové nejvyšší soutěže tak vstoupil do druhého kola play off poměrně snadno.

„Podle toho, jak Ostrava odehrála poslední sérii ve čtvrtfinále (přehrála Karlovarsko 3:0 na zápasy) a jak nás také v základní části porazili doma 3:0, tak jsme asi čekali, že tu budou klást větší odpor. I proto jsem moc rád, že jsme to na úvod zvládli takto,“ liboval si 29letý smečař. A hned věděl, co za středečním úspěchem stojí. „Hodně jsme se na Ostravu soustředili. Měli jsme dvě hodinové porady, což normálně před zápasem nemáme, radíme se vždycky jen hodinu. Připravili jsme se na soupeře hodně poctivě,“ říkal.

Jihočechům se také povedlo vyřadit ze hry největší zbraň Ostravy. A to dobrý servis a následnou obranu. Naopak. Jihostroj ve středu podával dobře, univerzál Filip Křesťan měl na servisu svůj den, když dal hned pět es.

„Myslím si, že doma bude Ostrava tlačit nás naopak ještě lepším servisem. U nich to bude ještě těžký zápas a myslím si, že i tak bude vypadat ještě celá série. Naopak my do Ostravy pojedeme už ve čtvrtek, protože tam chceme pořádně potrénovat, aby se nám v jejich hale hrálo pak lépe než normálně,“ doplnil Petr Michálek a vyzdvihl i to, že Ostrava hrála ve čtvrfinále vyspělý volejbal, ke kterému se bude chtít ve druhém semifinálovém střetnutí vrátit. „Ale i my se musíme držet své hry a hrát tak dobrý volejbal jako ve středu. I když sezona ještě vůbec není u konce, tak můžeme říci, že letos hodně těžíme ze hry našeho nahrávače De Ama. To je vlastně celý mozek týmu,“ zmínil smečař Michálek.

Další zápas semifinále se hraje už dnes od 18 hodin v Ostravě. Třetí duel pak zase uvidí českobudějovická sportovní hala, a to v úterý od 18 hodin.