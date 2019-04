Budějovický Jihostroj vyhrál i v Ostravě a má blízko do finále

Jihočeši útočí na double, protože po minulé nepovedené sezoně letos už získali Český pohár. Před rokem skončili v lize bez medaile čtvrtí, tentokrát v play off ještě nezaváhali.

Ostravští si vydobyli respekt vyřazením mistrovského Karlovarska, na sehraný českobudějovický tým však nestačili ani doma. V pátek dopřáli svým fanouškům radost alespoň ziskem setu.

„Očekával jsem, že Ostrava bude hrát podstatně lépe než u nás, což se potvrdilo. Dávala lepší servis, ale my s tím vypořádali. Dva sety jsme hráli velmi dobře, koncentrovaně bez vlastních chyb, třetí set v nich bouchly saze a předváděli to, co je zdobilo s Karlovarskem - výborná obrana, uhrávání bodových balonů a servis,“ řekl kouč Jihostroje René Dvořák.

Druhé semifinále Kladno - Liberec bude pokračovat v sobotu od 17:15 před televizními kamerami. Hostující Dukla může získat druhý z potřebných tří postupových bodů.