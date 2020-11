Po dvou setech ztratili ostravští volejbalisté proti favoritovi náboj

„Domácí na nás vletěli. Byli nahecovaní, výborně jim šel servis. Ve druhém setu se nám nepovedlo několik balonů, ale pak už jsme pomalu náš stroj rozjeli,“ prohlásil kapitán a blokař Českých Budějovic Radek Mach.



„Na rozjezd po té pauze to bylo obtížné utkání, ale jako vždy v Ostravě,“ řekl českobudějovický trenér René Dvořák. „Byla vidět naše nerozehranost, zatímco domácí do toho vletěli s velkou kuráží. Výborně podávali a my jsme se na hřišti ze začátku motali. Postupně šla převaha na naši stranu. Už ve druhém setu jsme měli využít náskok, který jsme dlouho drželi. Bohužel jsme na konci zkolabovali. Pak už ale kvalita byla na naši straně.“

Ostravští zvládli dvě koncovky, byť v první sadě ztratili vedení 24:20 a využili až osmý setbol.

„Moc mě ta prohra mrzí, protože po dvou vydřených koncovkách jsme ztratili náboj, který jsme měli. Jako bychom se báli vítězství,“ povzdechl si ostravský kapitán David Janků.

„Budějovice měly slabší chvilku na začátku utkání, my v některých pasážích třetího setu,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Celou dobu jsme ale drželi odvážnou hru. V tie breaku jsme měli dvě malé šance, ale nevyužili je, a proto jsme prohráli.“

Ve čtvrtém setu nemohli domácí prorazit výbornou budějovickou obranu na síti i v poli. „Mlátili jsme do toho, ale ubránili nás,“ potvrdil Janků. „Počapali hodně balonů, a to nás trochu nalomilo.“

Trenér Václavík tak dal příležitost i ostatním hráčům. „Nemá cenu se v tom nimrat, jeden set z pěti nám utekl, ale Budějky celý zápas hrály dobře. Jsem rád, že jsme šli skoro vždy do koncovky a dvě jsme uhráli.“

Českobudějovické libero Martin Kryštof (vlevo) sleduje přihrávku Marka Zmrhala.

Na restart to byl kvalitní zápas. Bohužel za současné situace bez diváků.

„Ze začátku mi to před prázdným hledištěm přišlo takové divné, ale když jsem se dostal do zápasu, tak kluci z lavičky udělali dobrou kulisu. A snad se aspoň někdo díval na internetu,“ doufal David Janků.

„Fanoušci dvojnásob chybějí, když hraje člověk doma,“ upozornil hostující Radek Mach. „Tu atmosféru si ale musíme na hřišti udělat sami. Jakmile to mančaft nedokáže, tak hra vypadá jako v prvním setu u nás, zatímco domácí si udělali perfektní atmosféru a my se do zápasu dostávali jen těžce.“