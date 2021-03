Odolena Voda místo Kladna. A Jihostroj ji na úvod čtvrtfinále rozdrtil

Jenže jen několik hodin před startem vyřazovací části bylo všechno jinak. Kvůli kontumaci za špatné testy na koronavirus z play off vypadly Beskydy a předem známé dvojice se měnily. Budějovičtí se tak narychlo museli nachystat na Odolenu Vodu. Volejbalisty Jihostroje to nijak nerozhodilo a nového soupeře smetli 3:0 (25:20, 25:15, 25:13).

„Úvod byl nervózní, ale tak to v play off bývá. Říkali jsme hráčům, aby na to byli připravení, protože jsme nechtěli propadnou jako například Karlovarsko v prvních dvou setech s Kladnem. Úplně podle mých představ jsme nehráli,“ říkal po zápase hlavní trenér Budějovic René Dvořák.

Odolena Voda začala zápas na jihu až nečekaně dobře a s domácím celkem dlouho držela krok. Oba týmy se přetahovaly o každý bod. Koncovku první sady si však Jihostroj pohlídal.

Potom už hru kompletně dirigovali domácí hráči. Body přicházely i díky souhře nahrávače Miguela de Ama a univerzála Caseyho Schoutena. Odolena Voda více chybovala a zdálo se, že hostům pomalu docházejí síly.

„Den před zápasem nám oznámili, že postupujeme. Takže v hlavách jsme asi ještě nebyli nastaveni tak, jak bychom si představovali. Nechci se na to vymlouvat, ale situace je prostě taková. Dostali jsme lekci z volejbalu. Až přijedou Budějovice k nám, tak se musíme odrazit ode dna a ukázat, že volejbal umíme,“ konstatoval kapitán soupeře Aleš Holubec.

Hned po hladké výhře ale kouč René Dvořák krotil euforii. „V domácím prostředí bude Odolka hrát úplně jiný sport, na to si musíme dát pozor,“ upozornil trenér budějovických volejbalistů.

„Málo balonů jsme zablokovali. Přitom jsme měli spoustu šancí, ale míče nám chodily mezi rukama. Naopak jsme výborně hráli v poli. Bohužel jsme postrádali univerzála Filipa Rejlka, kterého trápila záda, ale doufáme, že v neděli už by mohl nastoupit,“ doplnil Dvořák. Naopak jeho kolegovi Martinu Kopovi chyběla ve čtvrtek hlavně bojovnost jeho týmu. „Takhle se v play off nehraje,“ zlobil se.

Čtvrtfinále se hraje na tři vítězná utkání. Druhý díl série odehrají České Budějovice už v neděli na palubovce v Odoleně Vodě. Třetí je na programu ve středu v budějovické sportovní hale. Oba zápasy začnou v 18 hodin. Pokud třetí duel nerozhodne o postupu do semifinále, hrát se bude opět v Odoleně Vodě v sobotu 13. března. Případný pátý zápas by se hrál na jihu Čech 16. března.

V ostatních duelech vyhrál Liberec nad Ostravou 3:0 a Karlovarsko nad Kladnem 3:2. Pražští Lvi hrají s Ústím první čtvrtfinále až dnes.